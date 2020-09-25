"Больше 220 тыс. туристов обслужил "Домодедово" после снятия ограничения на полеты на турецкие курорты. Рост на 3,4% относительно 10 августа-21 сентября 2019 года", — говорится в сообщении.

В лидерах оказалась Анталья, туда отправилось более 174 тыс. россиян, спрос вырос на 9,7%. Еженедельно Домодедово обслуживает более 200 рейсов на курортные направления Турции.

Россия 1 августа возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум. Турция сейчас – одна из немногих стран, куда могут летать российские туристы. Для поездки не требуется тест на COVID-19, но его нужно делать по возвращении в Россию.

Ранее туроператоры сообщили порталу "Интерфакс-Туризм", что спрос на направлении очень высокий, поэтому чартерные программы будут продлены до конца ноября.