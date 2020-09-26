Зеленский объявил день траура в связи с крушением Ан-26

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с крушением самолета Ан-26 в Харьковской области.

Как говорится на сайте офиса президента Украины, в день траура на всей территории Украины будет приспущен государственный флаг. Это касается домов, а также сооружений органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, все развлекательно-концертные мероприятия отменят. В программы теле- и радиопередач будут внесены изменения.

Ранее сообщалось, что президент Украины приедет в Харьковскую область, где вечером 25 сентября разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Создается комиссия для расследования. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 26 человек.

Источник: https://www.mk.ru/