"Польша этим пользуется". Минск призвал Варшаву выдать основателей НЕХТА

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Генпрокуратура Белоруссии обратилась в Минюст Польши с просьбой о выдаче основателей Telegram-канала НЕХТА Степана Путило и Романа Протасевича. Политолог Андрей Суздальцев предположил, как отреагирует на это Варшава.

Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к Минюсту Польши с просьбой о заключении под стражу и выдаче основателей Telegram-канала НЕХТА Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба ведомства.

В генпрокуратуре Белоруссии отметили, что, по имеющейся информации, Путило и Протасевич находятся на территории Польши, в Варшаве. Как указали в ведомстве, в отношении обоих граждан в рамках уголовного дела в Белоруссии применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск.

Создатели Telegram-канала НЕХТА, базирующегося в Польше, Путило и Протасевич признаны в Белоруссии обвиняемыми по ряду уголовных статей.

Telegram-канал НЕХТА известен тем, что призывает к участию в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии. В конце октября суд Центрального района Минска признал НЕХТА-Live и его логотип НЕХТА экстремистскими материалами.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог&nbsАндрей Суздальцев в эфире радио Sputnik предположил, как отреагирует Варшава на обращение Генпрокуратуры Белоруссии.

"Польша, конечно, никого не отдаст, потому что эти граждане там находятся фактически на положении политических беженцев, и их Польша не выдаст…На самом деле влияние Nexta на протесты ? оно не идеологическое. Оно носит организационный характер, и то уже не сейчас, поскольку последние три-четыре недели большую роль играют координаторы на местах, в Минске", ? считает Андрей Суздальцев.

По его мнению, властям Польши на руку то, что в Минске заявляют о ведущей роли в организации протестов канала НЕХТА и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

"Польша, конечно, пользуется этим, потому что такая демонизация Тихановской и НЕХТА ей на пользу, это демонстрирует Евросоюзу, да и США, что Польша белорусскую тему "держит под своим контролем", так это подается", ? сказал Андрей Суздальцев.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Позже Тихановская выехала в Литву.

Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, акции продолжаются до сегодняшнего дня. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/