Украинский политик назвал подоплеку решения о закрытии телеканалов

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Президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание трем украинским оппозиционным телеканалам. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник прокомментировал это решение.

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех оппозиционных телеканалов – "112. Украина", NewsOne и ZIK. После указа Зеленского они прекратили вещание.

Под ограничительные меры также попали восемь телекомпаний, связанных с этими каналами. Компаниям запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы. Санкции распространяются на их владельца – депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака.

Украинские СМИ связывают оппозиционные телеканалы напрямую с коллегой Козака, главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Руководители "112 Украина", NewsOne и ZIK назвали санкции политической расправой с неугодными СМИ. Каналы намерены бороться за право вещать для украинцев.

В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник высказал мнение, что решение украинских властей блокировать оппозиционные телеканалы было согласовано с американскими кураторами.

"С точки зрения права, несудебное решение о закрытии каналов – это неконституционно. Нужно решение суда – почему закрыли, что нарушили? Ссылаются на закон о санкциях. Но там запрещено вводить санкции против граждан Украины, граждан собственной страны, это беспредел. Вы что, думаете такое решение – по сути диктаторское – подписано без согласования с США? Именно поэтому в США молчат, Запад молчит. Это решение согласовано с американцами. Дальше будет обострение на Донбассе, уже стреляют по полной программе. А обострение будет, чтобы отвлечь внимание от этой проблемы. … На этих телеканалах звучала правда об экономической ситуации, политической, о тарифах и так далее", – сказал Владимир Олейник.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/