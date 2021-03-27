Человеческий фактор влияет на углубление мирового кризиса

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Глобальный морской коллапс с перекрывшим движение по Суэцкому каналу контейнеровозом Ever Given, шедшим из Китая в Нидерланды, своим масштабом продемонстрировал миру уязвимость столь важной морской артерии.

Способность ошибки всего одного человека (а именно ошибка капитана является рабочей версией причины произошедшего) в заметной мере повлиять на мировую экономику и вызвать скачки цен на энергоносители неизбежно приведёт к активизации работы над альтернативным логистическим маршрутом.

Таким маршрутом является "Один пояс – один путь". И без того активно развивающийся проект КНР может получить ощутимый толчок в своей логистической части.

И, хотя, в бенефициары происшествия в Суэцком канале уже записали Россию, которая, несомненно, заинтересована в принятии на себя роли основного транспортного транзита из КНР в страны Европы, здесь есть варианты.

Самый очевидный из них — это сам Китай, возлагающий на проект большие экономические и геополитические надежды и желающий получить отдачу своих инвестиций.

Ничуть не меньше самого Китая в увеличении сухопутного товарного трафика по уже запущенному в рамках проекта участку железнодорожного пути заинтересована Турция. Для неё это в первую очередь усиление своего влияния на континенте в целом, а также закрепление достигнутых в азербайджанском направлении результатов.

Является ли данная авария на самом деле следствием простой ошибки, а художественные манёвры судна перед аварией лишь совпадением - доподлинно не известно. Но то, что у этого происшествия имеются выгодоприобретатели - факт неоспоримый.

Источник: @Смутное время