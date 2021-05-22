Злая ирония. В США разгорается спор из-за санкций против "Севпотока-2"

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Сенаторы США предложили вернуть санкции против оператора "Северного потока-2". Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман прокомментировал противостояние в США из-за санкций.

В конгресс США внесен законопроект о введении санкций в отношении оператора проекта "Северный поток-2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора. Это сделано по инициативе 14-ти сенаторов-республиканцев.

"Администрация Джо Байдена, рискуя ослаблением глобальных позиций Америки, потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст Владимиру Путину возможность давления на наших союзников в Европе", – говорится в заявлении одного из авторов документа, сенатора Кевина Крамера.

Ранее Госдеп подтвердил отказ от санкций в отношении строящей газопровод компании Nord Stream 2 AG в интересах национальной безопасности. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что строительство газопровода будет трудно остановить, поскольку он завершен на 95%.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман прокомментировал противостояние конгресса и администрации Белого дома по санкциям.

"Дело в том, что нынешняя команда Белого дома, команда демократов, и команда ушедшая, но оставшаяся в конгрессе и в сенате, команда республиканцев, по-разному видят американские национальные интересы. (Экс-президент США Дональд) Трамп считал, что строительство "Северного потока-2" – это прямая угроза американскому экономическому могуществу, поскольку США сами хотели выступать экспортером углеводородов в Европу. Нынешняя администрация считает, что гораздо важнее дружественные отношения с главной страной ЕС, с Германией, поэтому администрация Байдена пошла на уступки", – считает Павел Фельдман.

Он также рассказал, чем, по его мнению, закончится этот спор о санкциях против "Северного потока-2".

"Самое смешное, что теперь из-за этого многие сенаторы-республиканцы обвиняют действующего президента и его администрацию в том, что они "агенты влияния России". То есть в каком-то смысле Байден сейчас повторяет путь Трампа. Такая злая ирония. Байдену досталось за те обвинения, которые он сам Трампу предъявлял. Мне кажется, что во всей этой истории выиграют все-таки Россия и Германия, и "Северный поток-2" будет достроен. Осталось всего 80 километров", – отметил Павел Фельдман.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/