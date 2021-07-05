Сингапур представил кардинально новый план борьбы с Covid-19. И он не может не радовать

/В мире/

Этот город-государство долгое время был одним из примерных борцов с пандемией COVID-19.

Теперь он представил новую политику, полностью меняющую подход к борьбе с коронавирусом.

Сингапур решил относиться к COVID-19 также, как и к любым другим постоянно присутствующим

болезням. Например, как к гриппу. Цель - свести передачу вируса к нулю больше не ставится. Количество случаев заражений больше объявляться не будет. Решено фиксировать только госпитализацию,

тяжелые случаи и смертность (как для гриппа). Карантин для путешествующих отменяется, как и изоляция близких контактов заболевших.

Новый план начнут применять постепенно, учитывая сложившуюся ситуацию в мире. В том числе с добровольной вакцинацией, которая составляет ключевую часть стратегии.

Источник: @Аврора