Нам объяснили причину роста спроса на товары для взрослых

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В России почти в три раза вырос спрос на товары с маркировкой "18+", пишут СМИ. Причину ажиотажа вокруг игрушек для взрослых объяснила в интервью врач-сексолог Надежда Соловьева.

С января по июнь 2022 года в России вырос спрос на товары для взрослых на Wildberries, Ozon, AliExpress и KazanExpress. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные сервиса Moneyplace. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи выросли почти в три раза. Оборот продукции для взрослых за прошедшие месяцы вырос до 3,5 миллиарда рублей.

В интервью радио Sputnik врач-сексолог Надежда Соловьева рассказала, что россияне стали активнее покупать товары для взрослых для снятия стресса.

"Я думаю, что рост продаж таких товаров обусловлен увеличением стресса среди населения России. Тут есть прямая зависимость, потому что использование игрушек для взрослых во время секса – это один из способов снятия стресса. Это помогает людям, которые не имеют сексуального партнера, или тем, у которых есть проблемы сексуального характера в паре. Секс – это один из способов эмоциональной разрядки от стресса, а игрушки в этом помогают", – объяснила Надежда Соловьева в интервью радио Sputnik.

"Ведомости" отдельно уточняют, что с начала года покупатели из России чаще всего приобретали эротические мягкие игрушки-сувениры, аксессуары для БДСМ и эротическое белье.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»