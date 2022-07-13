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Депутат Госдумы Иван Демченко: оформление российского гражданства  для соотечественников упрощено

Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке.

Как сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко, до подписания указа это право давалось только украинским гражданам, которые живут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

- В сложившейся ситуации - принятие этого решения - важный шаг навстречу всему братскому народу Украины. Уверен, принятое решение Президентом верное и своевременное, оно повлияет не только на политическую ситуацию, но и поможет решить социально-экономические проблемы новых сограждан, - отметил в своем комментарии Иван Иванович.

#ГосДума #командаДемченко

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Категория: Новости / В мире

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