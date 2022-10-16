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Спецоперация на Украине проводится исключительно из-за невозможности ведения нормальной жизни и постоянного давления неонацистов на обычных жителей

Уничтожение Украины не ставится целью, как это преподносят западные СМИ. Об этом сообщил 14 октября Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

 

Депутат Госдумы Иван Демченко акцентирует, что Владимир Путин регулярно отмечает, что Россия ничего против Украины не имеет. Однако действия киевского режима, ведущего агрессивную политику в отношении России, вынуждают предпринимать ответные меры.

- Особо наш Президент отметил, что мы никогда не опустимся до уровня неонацистов. Запрета на украинскую культуру и украинский язык не будет, - резюмировал Иван Демченко.

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Категория: Новости / В мире

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