Через пункты пропуска Краснодарского края за две недели ввезено более 83 тысяч тонн мандаринов из 4 стран

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Ввоз импортных мандаринов набирает обороты. За прошедшие 2 недели через пункты пропуска Краснодарского края ввезено 83 249 тонн мандаринов из 4стран.

За аналогичные две недели ранее было ввезено 64 100 тонн из 3 стран.

Так с 05 по 19 декабря мандарины поступили из:

- из Турции ввезено 66,4 тыс.тн;

- из Абхазии ввезено 9,8 тыс.тн;

- из Египта 6,8 тыс.тн;

- из Израиля 188 тн.

Каждая партия прошла фитосанитарный контроль инспекторов Южного межрегионального управления Россельхознадзора и специалистов Южного филиала ФГБУ «ВНИИКР» и была выпущена в свободное обращение.