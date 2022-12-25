/В мире/

Через пункты пропуска Краснодарского края за две недели ввезено более 83 тысяч тонн мандаринов из 4 стран

Ввоз импортных мандаринов набирает обороты. За прошедшие 2 недели через пункты пропуска Краснодарского края ввезено 83 249 тонн мандаринов из 4стран.

За аналогичные две недели ранее было ввезено 64 100 тонн из 3 стран.

Так с 05 по 19 декабря мандарины поступили из:

- из Турции ввезено 66,4 тыс.тн;

- из Абхазии ввезено 9,8 тыс.тн;

- из Египта 6,8 тыс.тн;

- из Израиля 188 тн.

Каждая партия прошла фитосанитарный контроль инспекторов Южного межрегионального управления Россельхознадзора и специалистов Южного филиала ФГБУ «ВНИИКР» и была выпущена в свободное обращение.

Просмотров: 103 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Добавить комментарий

Последние новости

Десять дополнительных поездов назначены на Северо-Кавказской магистрали на новогодние праздники

В организме погибшей собаки обнаружен высокотоксичный родентицид – бродифакум

Россиянин Кочетков установил рекорд клуба НХЛ

Через пункты пропуска Краснодарского края за две недели ввезено более 83 тысяч тонн мандаринов из 4 стран

 Диетолог раскрыла состав идеального зимнего супа