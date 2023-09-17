"Для них это норма". Эксперт об отношении США к зверствам ВСУ

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Украинские боевики отправляли на минное поле российских военнопленных, сообщил источник РИА Новости. В эфире эксперт Алексей Подберезкин ответил на вопрос, продолжит ли Запад закрывать глаза на преступления Киева.

Боевики ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле, рассказал источник РИА Новости. Видеозапись случившегося была обнаружена в телефоне, найденном в украинском блиндаже, пояснил он.

Следственный комитет РФ начал проверку этой информации.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что случаи бесчеловечного обращения украинских боевиков с военнопленными – не редкость.

"К сожалению, такие случаи бесчеловечного обращения с нашими пленными – это реальность. Даже ООН была вынуждена признать этот факт. Речь идет и о том, что собирается информация Следственным комитетом РФ по преступлениям (ВСУ, – ред.) и начинаются судебные процессы. Недавно осудили тех азовцев*, которые убивали мирных граждан в Мариуполе. Такие случаи будут умножаться. Сейчас секретов нет, и все те, кто совершают преступления, в конце концов будут наказаны. Я считаю, что пора устраивать публичные слушания по этому поводу. Зверское убийство граждан и военнослужащих – это уголовное преступление, которое должно быть публично осуждено, должно быть продемонстрировано, что Россия это безнаказанным не оставит", – сказал Алексей Подберезкин.

В отличие от ООН, страны Запада продолжат закрывать глаза на преступления киевского режима, уверен он.

"У Запада всегда была система двойных стандартов, и в данном случае эта политика будет продолжаться. К тому же американская и британская практика не исключает таких преступлений. Как известно, эти страны были колонизаторами и зверски обходились с другими народами. Для них это норма. Это было нормой для американцев во Вьетнаме, Ираке, Сирии, Афганистане. Был случай, когда во Вьетнаме американский лейтенант расстрелял полдеревни и получил за это полгода тюрьмы. Таких случаев было много. И в этом смысле ВСУ просто следуют указаниям американцев", – такое мнение высказал Алексей Подберезкин.

* Запрещенная в России террористическая организация

Источник: радио Sputnik