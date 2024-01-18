Бутина рассказала, кто может получить голоса Рамасвами вместо Трампа

/В мире/

Не исключено, что на финальном этапе президентских выборов в США соперничать будут две женщины, такое мнение высказала в эфире депутат Госдумы Мария Бутина.

Голоса отказавшегося от участия в американской президентской гонке предпринимателя Вивека Рамасвами получит бывший постпред США в ООН Никки Хейли, считает депутат Госдумы Мария Бутина. Оба политика являются членами Республиканской партии. Рамасвами ранее заявил о поддержке другого возможного кандидата от республиканцев – экс-президента США Дональда Трампа.

"Его голоса уйдут не к Трампу, его голоса уйдут к Никки Хейли. Было же два кандидата у республиканцев, кто играл на повестке индейцев, коренных американцев. Это был Рамасвами, и это Никки Хейли. <…> У нее "проженская" кампания, она Россию каблуком обещает зашибить. Она к "ястребиной" части Республиканской партии относится. <…> По факту у нее на сегодня очень сильная поддержка, в том числе со стороны ВПК, и поэтому у нее столько высказываний про каблуки и про то, как она всех будет зашибать. Потому что агрессивная политика выгодна ВПК, чтобы продажи оружия не падали. Тут все очень понятно", – сказала Мария Бутина в эфире радио Sputnik.

Несмотря на то, что Хейли по популярности заметно отстает от Трампа, спонсоры готовы ее поддерживать, продолжила депутат.

"Дело не в голосах, а в деньгах. Вопрос в том, на кого поставят лоббисты и спонсоры. И Трамп, несмотря на его популярность, по-прежнему рискует лишиться возможности выдвигаться по юридическим причинам. Рон Десантис (другой претендент на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, – ред.) снимется, это точно. <…> Зная американскую систему, зная, за кого голосуют выборщики, надо следить за тем, на кого делают ставки спонсоры. <…> Показатель – это деньги…, за кем стоит крупный бизнес. У Никки Хейли очень серьезная поддержка. Сейчас она третья – была третья, станет первая, это бывает", – добавила Мария Бутина.

По ее словам, сценарий, при котором на финальном этапе президентской гонки в США соревноваться будут две женщины, вполне реалистичен.

"Не исключено, что мы подойдем к "женской" кампании. Потому что со стороны демократов, если Джо Байден (действующий президент США, заявивший о намерении участвовать в следующих выборах, – ред.) не шевельнется, не пойдет или по какой-то причине не сможет пойти на следующий срок…, самым вероятным кандидатом, которого начали "прокачивать", будет Мишель Обама (юрист, супруга экс-президента США Барака Обамы, – ред.). <…> Посмотрите на количество упоминаний в прессе, и в какой прессе сейчас пишут о Мишель Обама, и все будет понятно. В декабре, по сливам некоторых СМИ, она проходила специальный курс ораторского мастерства, это раз, второе – она стала регулярно давать политические интервью. До этого она говорила только про детское питание и про то, как она занимается благотворительностью. <…> Поэтому как бы мы не увидели с вами Мишель Обаму против Никки Хейли", – объяснила свою точку зрения Мария Бутина.

Но пока самый вероятный сценарий – это все-таки Байден против Трампа, заключила она.

Источник: радио Sputnik