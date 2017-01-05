“Обама-террорист” взорвал соцсети: лицо президента США попало на плакат о розыске убийцы посетителей стамбульского “Рейна”

/В мире/

Сделанная в графическом редакторе иллюстрация для новостной заметки неожиданно произвела настоящий фурор в Интернете.

В четверг, 4 января, турецкое издание поместило изображение, склеенное из двух фотографий. На одном из фото был изображен действующий американский президент, а на втором - лицо Барака Обамы было приклеено к ориентировке предполагаемого стамбульского террориста.

Картинка сопровождалась подписью: “Самый четкий снимок убийцы”. Таким способом СМИ отреагировало на обсуждение в Сети вероятности причастности США к трагедии, которая произошла в Стамбуле в новогоднюю ночь. Сама заметка состояла всего лишь из одного предложения, констатирующего факт обсуждения данной темы в соцсетях.

После публикации коллаж стал очень популярным и начал быстро распространяться в Интернете, выйдя за пределы турецкого сегмента.

Как ранее сообщал “Российский Диалог”, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что следствию удалось установить личность террориста, напавшего на ночной клуб Стамбула. На текущий момент правоохранители заняты его розыском.

До этого турецкие СМИ заявляли, что граждане РФ оказались в числе 40 подозреваемых в теракте, которых задержала местная полиция.

Источник: rusdialog.ru