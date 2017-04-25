В Донецке (ДНР) начались репетиции Парада Победы с участием военной техники

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В Донецке начались репетиции военного парада с участием военной техники, которая пройдет в День Победы 9 Мая по главной площади столицы ДНР.

Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает корреспондент официального сайта Донецкой Народной Республики. Жителям и гостям столицы будет показана современная боевая техника: бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, основные боевые танки Т-64 и Т-72, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», артиллерийские орудия Д-30, буксируемые гаубицы «Мста-Б», минометы, зенитные установки ЗУ-23-2. Особенностью военного парада в Донецке станет участие исторической боевой техники, в частности восстановленного до ходового состояния советского среднего танка Т-34-85, а также грузового автомобиля ЗиС-5 с дивизионной пушкой ЗиС-3.

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики ©