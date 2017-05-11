Продолжается официальный визит делегации Ростовской области в Республику Беларусь

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11 мая, в Минске во дворце независимости, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудили вопросы развития сотрудничества Ростовской области с регионами Республики Беларусь.

Обе стороны отметили важность экономического взаимодействия донского региона с областями Республики Беларусь.

«У нас с Ростовской областью очень хорошие отношения. В торговле мы прибавляем, за прошлый год почти на 20%. Немного в России таких регионов, с которыми у нас такие неплохие взаимоотношения. И если мы будем системно и настойчиво действовать, то достигнем товарооборота в 500 млн долларов», - сказал Александр Лукашенко.

По мнению главы Республики Беларусь, хорошие перспективы взаимодействия есть у сторон в сельхозмашиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, в том числе дорожном, а также при подготовке к ЧМ-2018. Александр Лукашенко высоко оценил хорошие темпы подготовки Ростовской области к встрече спортивного события.

«Вы, конечно, молодцы, построили такую инфраструктуру к чемпионату», - отметил успехи Ростовской области в этой сфере глава Беларуси.

Василий Голубев поблагодарил Президента Республики Беларусь за теплый прием донской делегации, насыщенную деловую программу.

Он сообщил, что визит уже имеет конкретные результаты. Так, до 5 июня два крупнейших производителя сельхозтехники Ростсельмаш и Гомсельмаш должны будут представить совместную программу кооперации. Есть возможность расширить сотрудничество и в других сферах, считает Василий Голубев.

«Вчера, на заседании рабочей группы мы еще раз в этом убедились и пришли к выводу, что нарастить товарооборот до полумиллиарда долларов нам вполне по силам. 339 млн – это совсем не предел для Ростовской области и Республики Беларусь, потенциал у нас огромный. И главное, в этом убеждены не только мы, представители власти, но и бизнес», - заявил Василий Голубев.

Отметим, что сегодняшний день работы официальной делегации Ростовской области в Республике Беларусь, начался с торжественной церемонии возложения венков и цветов к Монументу Победы на Площади Победы в Минске. Василий Голубев и вся делегация Ростовской области, в составе которой и глава Администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, почтили память павших на белорусской земле советских солдат.

«Наш визит в Минск проходит в священные для наших народов дни: в мае 45-го, 72 года назад, героическое поколение наших дедов и прадедов поставило точку в самой кровопролитной войне. На белорусской земле немецкие захватчики сожгли, разрушили и разграбили большую часть городов и деревень. Огромными были потери и в Ростовской области. Вот почему мы все свято чтим память о Великой Отечественной войне и подвиге советских солдат, освободивших наши земли и весь мир от фашизма. Общая героическая история цементирует наши братские взаимоотношения крепче иных соглашений и договоров», - считает Василий Голубев.

А накануне донская делегация во главе с губернатором стала почетными гостями Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

А накануне, 10 мая, в Минске на 9-м заседании рабочей группы по сотрудничеству между Ростовской областью и Республикой Беларусь донской губернатор Василий Голубев и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый подписали протокол о развитии сотрудничества между Республикой Беларусь и Ростовской областью на 2017-2019 годы.

Подписывая документ, обе стороны подчеркнули важность двухсторонних отношений.

«С удовлетворением отмечаю, что выполнены практически все пункты предыдущего протокола о развитии сотрудничества между Ростовской областью и Республикой Беларусь на 2015-2016 годы, который мы подписали на восьмом заседании совместной рабочей группы в апреле 2015 года во время визита нашей делегации в Ростов-на-Дону, - сказал Михаил Русый. – Важно, чтобы наше взаимодействие оставалось столь же полным и эффективным и впредь».

«На Дону уважают и ценят добрососедские отношения с белорусским народом. Республика Беларусь является для нас важным партнером. По итогам 2016 года товарооборот между Ростовской областью и Республикой Беларусь увеличился на 19,1% и составил 339,4 млн долларов США. Белорусские производители активно помогают нам в подготовке к ЧМ-2018. За 2015-2016 годы для донских городов были закуплены 43 единицы автобусов большой вместимости и 15 троллейбусов», - сообщил Василий Голубев.

«Мы по-прежнему будем развивать кооперацию в сфере сельхозмашиностроения, готовы поставлять запчасти для магистральных электровозов, изготавливаемые «НЭВЗом», ожидаем прямых поставок мяса для переработки донскими предприятиями. В свою очередь, Ростовская область готова поставлять твердые сорта пшеницы, еще больше экспортировать растительного масла».

Василий Голубев также заявил, что Ростовская область будет, как и прежде, широко взаимодействовать с белорусскими партнёрами в гуманитарной сфере:

«Мы намерены и в будущем содействовать проведению международных образовательных, научно-практических конференций семинаров, олимпиад, других мероприятий образовательной направленности, продолжим практику заключения прямых соглашений и договоров между учреждениями образования Ростовской области и Республики Беларусь».

Источник: Пресс-служба губернатора Ростовской области