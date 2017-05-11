Танкисты ЮВО в Абхазии провели более 100 стрельб на танках Т-72Б3

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Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подвели итоги боевой учебы за зимний период обучения.

За пять месяцев отчетного периода танкисты соединения провели более 100 занятий по огневой подготовке с выполнением стрельб из вооружения танков Т-72Б3 на полигонах в Абхазии и Краснодарском крае. Состоялось свыше 200 практических занятий по вождению танков, в ходе которых пройдено свыше 15 тыс. км по дорогам с различным покрытием. Не менее половины всех занятий прошли в ночное время суток.

Основными учебными мероприятиями зимнего периода являются танковые бои экипажей Т-72Б3 военной базы на полигоне «Молькино» в Краснодарском крае. В ходе 12 тактических учений военнослужащие на штатных танках совершенствовали навыки ведения боевых действий, применяя метод, так называемых, танковых дуэлей, когда один танк находится в засаде, а второй действует на удалении около 2 тыс. метров, скрытно меняя огневые позиции.

Участникам «танковой дуэли» необходимо обнаружить танк соперника, взять на прицел и поразить его условным выстрелом. Каждый элемент боя сопровождается докладами экипажей руководителю занятий по средствам связи, что позволяет оценивать действия военнослужащих.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интенсивность боевой подготовки танковых подразделений российской военной базы в Абхазии выросла в среднем на 10%.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев