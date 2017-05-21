На россиянина в Мексике завели уголовное дело за убийство

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Прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо возбудила уголовное дело по факту гибели человека в ходе драки с иностранцем в Канкуне в минувшую пятницу 19 мая.

Речь идет о 19-летнем пострадавшем от рук Алексея Макеева, гражданина РФ, которого местные жители попытались линчевать за его оскорбительное и агрессивное поведение. Полное имя Макеева в документе заменено его инициалами, сведения о гражданстве не приводятся.

Прокуратура завеоа уголовное дело об убийстве при отягчающих обстоятельствах молодого совершеннолетнего человека, погибшего после того, как его ранил холодным оружием иностранный гражданин , который в свою очередь получил травмы от ударов различными предметами и получает медицинскую помощь в связи с тяжелым состоянием. Иностранец находится в больнице "в качестве задержанного".

Поводом для выяснения отношений с Макеевым для мексиканцев послужили его видеоролики, где он без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей. В настоящее время избитый россиянин находится в одной из больниц Канкуна под усиленной охраной. Он парализован и погружен в искусственную кому, однако, по оценкам специалистов, его жизнь вне опасности.

Источник: ТАСС ]ТАСС[/leech]