800 водителей военной техники в Абхазии прошли спецкурс экстремального вождения

/В мире/

За истекший зимний период обучения около 800 водителей и механиков-водителей военной техники российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии прошли спецкурс экстремального вождения.

Специальные занятия по вождению проводились на различной колесной и гусеничной технике, в т.ч. автомобилях КамАз, УАЗ, ГАЗ, а также современных бронетранспортёрах БТР-82АМ, современных танках Т-72Б3.

В ходе занятий водители отрабатывали приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях, осваивали навыки вождения на горных серпантинах с большими уклонами и крутыми поворотами.

В целях обучения вождению в сложных условиях на подготовленных автодромах и танкодромах полигонов «Гудаута», «Нагвалоу» и «Цабал» в Абхазии, а также «Молькино» и «Майкопский» в Краснодарском крае сооружены водные и грязевые рвы, завалы из деревьев и др. Около половины занятий проходило в ночное время.

Особенностью подготовки военных водителей в соединении является преодоление большого набора естественных препятствий, имеющихся в Республике Абхазия - горных рек, оврагов, каменных завалов, участков вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.

С учетом того, что военная техника является основным средством, обеспечивающим подвижность и маневренность подразделений военной базы, подобная подготовка имеет большое значение при выполнении задач по предназначению.

Источник: пресс-служба Южного военного округа