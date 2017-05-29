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Граждане Донецкой Народной Республики будут отстаивать свою свободу. Они не подчинятся безумным действиям сегодняшней власти на Украине. Об этом заявил журналистам во время пресс-конференции перед своим сольным концертом в Донецке народный артист СССР и ДНР Иосиф Кобзон.

Мои земляки никогда не подчинятся безумным действиям украинской власти — Иосиф Кобзон | Официальный сайт ДНР ­

«Сегодняшний мой визит в Донецк вернул меня в молодость. На конкурсе «Я люблю тебя, жизнь!» в исполнении молодых людей звучали песни, песни непростые, фундаментальные – такие как: «Поклонимся великим тем годам», «Журавли» и так далее. Я очень рад этому обстоятельству. Я все время почему-то сравнивал наш конкурс в Донбассе с пресловутым Евровидением. Как же оно проиграло нашему фестивалю! Наши ребята просто дышали желанием жить и работать», — сказал он.

Герой Труда России и Герой ДНР подчеркнул, что действия нынешних украинских властей по запрету Георгиевских ленточек, российских соцсетей и других подобных решений можно точно назвать мракобесием. «Вы с ним сталкиваетесь каждый день, особенно когда наступает ночь. Вы все живете в экстремальных обстоятельствах. Вы уже другие люди. Я бывал и в Афганистане, на Северном Кавказе. Меня спрашивают: зачем я сейчас езжу в Донбасс? Я не могу сказать, что я храбрый. Нет! Мне это иногда трудно объяснить некоторым, которые не испытали радости общения с людьми, подобными вам, находящимися в экстремальных условиях.

Мне задают вопрос: зачем ваши земляки борются, зачем воюют? Подчинились бы — и все. Я всегда говорю в ответ — никогда! Мои земляки никогда не подчинятся мракобесию! Донбасс – живущие и родившиеся здесь – верят, что завтра, завоевав свободу, будут жить гораздо лучше на своей родной земле. Я уверен, что война закончится. Хотелось бы, конечно, чтобы это было быстрее», — сказал Иосиф Кобзон.

Напомним, что 26 и 27 мая народный артист СССР, ДНР, Герой ДНР Иосиф Кобзон был председателем жюри II-го Республиканского фестиваля-конкурса «Я люблю тебя, жизнь!» в Донецке.

Источник: Официальный сайт ДНР ­