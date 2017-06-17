США не подтвердили информацию о гибели лидера ИГ* при российской бомбардировке

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Минобороны США сообщило, что не может подтвердить смерть лидера террористической организации «Исламское государство»* (запрещена на территории Российской федерации) в результате авиаудара российской авиации.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что проверяет информацию о гибели командования террористической группировки в Сирии. В Минобороны говорили, что 28 мая самолеты Су-35 и Су-34 разбомбили командный пункт, где проходило совещание с участием лидеров ИГ*. В частности предполагалось, что во время налёта российской авиации во взорванном штабе террористов находился их глава Абу Бакра аль-Багдади.

«Пентагон не владеет информацией, которая может подтвердить заявление, что Багдади был убит при авиаударе русских» (англ.) — Reuters News

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация.