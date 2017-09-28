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Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер. В эфире радио Sputnik светский хроникер Денис Корсаков отметил, что для простых американцев Хефнер был символом настоящего плейбоя, сумевшего сохранить харизму до последних лет.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни, сообщается в официальном Twitter журнала.

"Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год", — говорится в сообщении.

Представитель Playboy Enterprises в заявлении журналу People подтвердил кончину Хефнера. "Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких", — говорится в заявлении.Около года назад в СМИ появились сообщения о болезни Хефнера. Основатель всемирно известного журнала опроверг эту информацию. "Хотелось бы, чтобы таблоиды проинформировали меня немного раньше, что я болен. Я тогда отменил бы планы на выходные", — написал он в Twitter.

Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.

В эфире радио Sputnik спецкор отдела культуры и светской хроники газеты "Комсомольская правда" Денис Корсаков отметил, что Хью Хефнер действительная культовая фигура для Америки.

"Для простых американцев он – символ настоящего плейбоя, идеального героя журнала. Плейбой – это повеса, человек, который живет играючи, веселясь, и Хью Хефнер доказал это всей своей жизнью. Он сохранял обаяние и харизму до последних лет. У него было нереальное количество романов, и, с точки зрения огромного количества мужчин, он прожил длинную счастливую жизнь. Конечно, не праведную, но, с точки зрения обывателя, насыщенную жизнь", — сказал Денис Корсаков.

По его мнению, детище Хефнера – журнал Playboy – вряд ли просуществует долго без своего основателя.

"В последнее время его журнал стал более консервативным, эротики в нем стало меньше — учитывая, что в интернете можно найти все, что угодно, печатная пресса не смогла с ним сравниться. А изначально это была необычная комбинация: фото обнаженных красавиц и интервью Фиделя Кастро, например. Это то, чего не было до Хью Хефнера. Эту концепцию он сам разработал, когда ему было 26 лет. Первый же номер разошелся 51- тысячным тиражом, что для Америки пятидесятых годов было фантастическим результатом. Тираж журнала доходил и до 7 миллионов экземпляров, и это был один из самых популярных журналов в США. Хефнер блистательно выигрывал все судебные процессы, когда его пытались обвинить в непристойности. Он говорил, что это либеральный журнал, а не порнографический, и доказывал это практически в каждом номере. Я не уверен, что журнал без Хью Хефнера будет существовать еще долго", — отметил Денис Корсаков.

Источник: Sputnik