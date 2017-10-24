Памятник войны 1812 года в городе Полоцке

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В этом году исполнилось 205 лет Отечественной войне 1812 года, в честь этой крупной даты в Полоцке возле обелиска в честь победы 1812 года, полоцкие краеведы Андрей, Алексей Буховецкие зажгли лампады в память погибших солдат при освобождения Полоцка.

В честь победы российских войск над армией Наполеона был возведён памятник Отечественной войны 1812 г в самом Полоцке,это было связано с реализацией знаменитого проек¬та А.Адамини. В 1835 г. готовясь к празднованию 25-летия взятия Парижа, Николай I повелел возвести памятники на полях 16 важнейших сражений в 1812 г. на территории Российской империи. Император, внимательно ознакомившись с докладом, повелел изменить сами основы концепции. Он потребовал установить памятник первого класса лишь в одном месте Российской империи - на Бородинском поле. Памятники второго класса, в основном были установлены в Ковно, Смоленске, Малоярославце, Красном, Полоцке, и Клястицах. 3-го класса , Памятники небыли установлены. Как известно, столь грандиозный проект в полном объеме не был осуществлен. В связи с истощением выделенной на строительство памятников денежной суммы. 27 февраля 1848 г. Николай I во время высочайшего доклада по этому вопросу Военного министра А.И. Чернышева повелел возведение монументов прекратить. И это, несмотря на то, что ни одного памятника на территории Белоруссии, согласно проекту 1835 г., еще не было возведено полностью. Вместе с тем, государь приказал закончить уже начатые работы по установке единственного возводимого на то время памятника в Белоруссии в самом Полоцке.

Открытие памятника состоялось по указанию Николая I, 26 августа 1850 г., когда наследник престола цесаревич Александр Николаевич прибыл в город. В тот же день праздновалась очередная годовщина Бородинской битвы. Наблюдение за памятником было возложено на руководство Полоцкого кадетского корпуса, которое должно было обо всех изменениях докладывать в Александровский Комитет о раненых.

После Октябрьской революции, в 1932 году памятник героям войны 1812 года в Полоцке был разрушен на металл для нужд первой пятилетки.

В 2006 году было принято решение о восстановлении памятника. Решение о воссоздании памятника-часовни приняли депутаты Парламентского собрания Союзного государства Белоруссии и России. На сооружение монумента из союзного бюджета было выделено 44 миллиона российских рублей. В 2009 году полоцкие краеведы А.Г.Буховецкий и С.Н.Глушков обнаружили пластину с обращением к потомкам, заложенная в фундамент Полоцкого памятника в 1848 года. Надпись выгравированная на пластине свидетельствовала о том , что «1848 года Iюня 25 дня въ благополучное царствованiе Его Императорского Величества Государя Императора Николая Павловича , Самодержца Всеросciйскаго, заложен памятник сей по Высочайшему Его Величества повеленiю . в г. Полотске на фасе площади Полотскаго Кадетскаго Корпуса, противъ Николаевскаго Собора, въ воспоминанiе военныхъ событiй 1812года. Заложенiе таковаго памятника произходило въ присутствiи Его Сiятельства, Генералъ-Губернатора Витебскаго, Могилевскаго и Смоленскаго, Генераль-Лейтенанта Князя Андрея Михайловича Голицына, Преосвященнейшаго Архiепископа Полотскаго и Витебскаго Василiя, Его Сiятельства,Состоящаго въ должности Витебскаго Гражданскаго Губернатора, Камергера, Князя Сергiя Алексеевича Долгорукаго, Ихъ Превосходительствъ: Директора Полотскаго Кадетскаго Корпуса Генераль-Лейтенанта Федора Максимовича Ореуса, Витебскаго Губернскаго Предводителя Дворянства Николая Денисовича Гребницкаго и Председателя Витебской Казённой Палаты, Действи: Стат: Советника Петра Егоровича Рубцова и Полотскихъ- Архимандрита Филарета и Уезднаго Предводителя Дворянства Трояна Ивановича Гласки . При Архитекоре Титулярномъ Советнике Фиксене.»

Предприятие «Технолит-Полоцк» изготовил памятник Героям Отечественной войны 1812 года для Полоцка. Установка памятника была завершена 27 декабря 2009 года. 21 мая 2010 года восстановленный памятник был торжественно открыт на главной площади Полоцка, на том же месте, где был установлен в 1850 году. Его открытие было приурочено к празднованию 200-летнего юбилея победы России над Наполеоном.







Источник: Краевед Андрей Буховецкий