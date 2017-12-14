Артиллеристы российского соединения ЮВО в Абхазии в условиях горно-лесистой местности действуют незаметно для разведки противника

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Артиллерийские подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к занятиям по тактико-специальной подготовке в полевых условиях, в ходе которых обучаются действовать незаметно для разведки условного противника.

В рамках занятий при проведении огневых тренировок действия военнослужащих усложняются вводными руководителей на учебных местах - о применении противником современных средств разведки - беспилотных летательных аппаратов и систем наземной радиолокационной разведки.

Для сохранения живучести артиллерийские расчеты отрабатывают нормативы по смене огневых позиций. На тренировках особое внимание уделяется повышению выносливости военнослужащих при выполнении мероприятий оперативной маскировки.

Также в ходе учебы на прибрежном полигоне Нагвалоу и полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности военнослужащие отрабатывают групповые и индивидуальные нормативы по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей и передаче данных огневым расчетам.

Всего в мероприятиях специальной подготовки принимают участие до 500 артиллеристов базы, из них более половины – новобранцы текущего осеннего призыва. На занятиях задействовано до 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град», 120-мм минометы «Сани» и 152-мм самоходные гаубицы «Акация».

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа