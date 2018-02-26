Умные люди часто поздно ложатся спать, любят беспорядок и больше ругаются

/В мире/

Испытывали ли вы негодование, будучи ребенком, когда вас заставляли наводить порядок в комнате, загоняли рано в постель или вычитывали за «плохие» слова? Если да, не переживайте, возможно, у вашего поведения есть интересная первопричина.

Исследователи пришли к выводу, что подобное поведение может указывать на связь с высоким уровнем умственных способностей.

Интеллектуальные люди чаще ругаются

Вам наверняка приходилось слышать, что люди, использующие бранную лексику, — это бедняги, вроде Эллочки-людоедки. Однако, если вдуматься, то все как раз наоборот: менее емкий словарный запас характерен тем, кто намеренно не использует все слова, которые знает.

Результаты исследований показали, что чем больше бранных слов может воспроизвести человек за одну минуту, тем выше он демонстрирует результат в тесте IQ. Исследователи допустили, что нецензурные слова в лексиконе говорят о красноречивости, а не о попытке замаскировать нехватку слов.

Умные люди поздно ложатся спать

Вы чувствуете потребность ложиться спать поздно? Это тоже может свидетельствовать об отличных умственных способностях. Исследователи отметили связь между привычкой ложиться спать глубоко за полночь и высоким уровнем интеллекта.

Среди известных «сов» можно вспомнить Барака Обаму, Чарльза Дарвина, Уинстона Черчилля, Элвиса Пресли. И если вы склонны бодрствовать допоздна, вы определенно находитесь в хорошей компании.

Беспорядок и высокий IQ – в одной связке

Итак, вы не стесняетесь выражаться от всей души и развивать бурную деятельность по ночам? И при этом вы еще и разводите «творческий хаос» на рабочем столе? Для вас есть хорошие новости.

Беспорядок на столе гениев связан с особенностями их мышления, об этом говорится в исследовании университета Миннесоты. Если вы не считаете нужным посвящать уйму времени идеальному порядку, это не означает, что вы неряха. Возможно, у вашего разума есть более важные дела.

По словам исследователей, беспорядок на столе способствовал творческой продуктивности.

Психолог Кэтлин Вогс подчеркивает: «Беспорядок вокруг, как можно полагать, вдохновляет на освобождение от традиций, а это дает толчок к созданию новых идей. И наоборот, идеальный порядок побуждает к соблюдению условностей и правил».

Источник: http://yaamilliarder.ru/umny-e-lyudi-chasto-pozdno-lozhatsya-spat-lyubyat-besporyadok-i-bol-she-rugayutsya/