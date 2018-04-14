Сестра Юлии Скрипаль: Ее удерживают силой...

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Племянница Сергея Скрипаля Елена подозревает, что британские власти силой удерживают ее сестру Юлию, пострадавшую во время инцидента в Солсбери 4 марта. Елена оценила запись разговора Юлии с Викторией Скрипаль.

По ее словам, в голосе сестры чувствуется определенное напряжение.

"Она разговаривала по телефону, который ей дали. Наверное, ей сказали, что говорить и как говорить", — заявила в интервью РЕН ТВ Елена Скрипаль.

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль считает, что на семью оказывается давление. Она уверена, что, если бы у Сергея и Юлия была возможность позвонить родственникам, они бы уже это сделали.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-04-13/sestra-yulii-skripal-ee-uderzhivayut-siloy