Десант морской пехоты Каспийской флотилии обеспечил развертывание базы на морском побережье

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6 десантно-высадочных средств Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) типа «Серна» и «Дюгонь» обеспечили высадку ротной тактической группы морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А для захвата участка морского побережья протяженностью до 8 км.

Выполнив мероприятия по охране и обороне территории высадки, ротная тактическая группа морской пехоты выполнила задачи тактической и инженерной разведки района, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы и тактической маскировки.

В рамках единого замысла тактического учения корабельная группа флотилии организовала освещение надводной обстановки в море и подвижными радиолокационными станциями «МЫС-М1». Кроме того были выполнены задачи навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, противоподводно-диверсионной обороны.

В целях защиты от воздушного нападения район развертывания базы материального обеспечения взяла под защиту зенитная ракетная батарея ЗРК «Бук-М2», а также отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК и кораблей с зенитными огневыми средствами в районе высадки десанта.

В кратчайшие сроки на берегу были развернуты места накопления, хранения и выдачи материальных средств. Склад горючего, развернутый у кромки берега, организовал прием топлива с морского танкера по гибкому трубопроводу протяженностью 400 метров. Обеспечение сил морского десанта ГСМ от морского танкера «ВТН-57» посредством подачи топлива на береговой склад через специальные рукава. Масса доставленного топлива составила более 400 тонн.

Также был отработан порядок подачи горючего от морского танкера на топливозаправщики с применением судна-баржи «БСС-705200», предназначенного для приема, переброски высадки техники на необорудованное побережье.

Сбор, эвакуацию и ремонт условно поврежденной в бою техники обеспечила комплексная ремонтно-эвакуационная группа.

Помимо вопросов технического, топливного, вещевого, продовольственного и медицинского обеспечения на специальном учении подразделений МТО был обработан порядок доставки боеприпасов и ракетного вооружения на боевые корабли в район выполнения учебно-боевых задач. Элемент пополнения боезапаса в море представлен погрузкой ракетного боезапаса «Калибр» на малый ракетный корабль «Углич», ошвартованный по борту военного транспорта «ВТР-79».

Стоит отметить, что все учебно-боевые задачи совместного тактического учения выполнялись в сложных условиях порывистого ветра и повышенного волнения моря.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника А.Дворникова в соединениях и воинских частях округа в период с 20 августа по 15 сентября проводятся двусторонние ротные тактические учения совместно с тактико-специальными учениями родов войск. Ежедневно в учениях принимают участие около 6 тыс. военнослужащих и более 1,5 тыс. единиц военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа