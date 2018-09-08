/В России/

Корабли Балтийского флота после выполнения учебно-боевых задач вернулись в пункты постоянного базирования

В течение нескольких дней в морских полигонах Балтийского флота корабли флота, объединенные в несколько  тактических групп, выполнили задачи по предназначению - противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению. Экипажи кораблей соединений флота отработали элементы курсовых задач, провели артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности, осуществили глубинные бомбометания, отработали минно-торпедные упражнения.

Всего в мероприятиях  было задействовано 15 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации флота.

Закончив выполнение задач в морских полигонах флота, корабли вернулись в пункты постоянного базирования и приступили  к плановой учебно-боевой подготовке.

Источник: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту

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Категория: Новости / В России

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