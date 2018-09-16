Рейдовый отряд мотострелков совершил марш-бросок в район горного перевала Чечни

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Рейдовый отряд подразделений мотострелковой дивизии общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Чечне, совершил 100-километровый марш-бросок в горах Борзойского района.

Ротная тактическая группа мотострелкового полка в рамках двустороннего ротного тактического учения оперативно выдвинулась на бронеавтомобилях «КАМАЗ» из района сосредоточения к месту выполнения учебно-боевой задачи. По замыслу учения рейдовый отряд должен оказать огневую поддержку группе тактического десанта, ранее высаженного на склоны горного перевала.

По указанию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова соединения и воинские части общевойсковых объединений оттачивают на практике боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе действия тактических десантов и рейдовых отрядов.

Под руководством командования мотострелковой дивизии мотострелки отрабатывают порядок действий в ходе учебного оборонительного боя по защите горных перевалов и тоннелей от попыток захвата группировкой войск условного противника.

На марше также были задействованы инженерные подразделения, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В двустороннем ротном тактическом учении в горах Чечни принимают участие более 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 150 единиц вооружения и военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа