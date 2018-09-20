В станице Мечетинской юнармейцы открыли памятник выдающемуся советскому оружейнику Фёдору Токареву

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19 сентября 2018 г. – в День оружейника – в станице Мечетинской Зерноградского района торжественно открыли памятник выдающемуся советскому оружейнику, Герою Социалистического Труда, Фёдору Токареву.

В торжественной церемонии приняли участие юнармейцы местного отделения во главе с руководителем А.Г. Бондаренко.

Скульптура знаменитого земляка создана по инициативе Ростовской региональной организации «Суворовско-Нахимовский кадетский союз» и областной организации Российского союза ветеранов. Автор – заслуженный художник России Анатолий Дементьев.

Фёдор Васильевич Токарев – выдающийся русский оружейник, Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР. Создал более 150 образцов стрелкового вооружения, первым из советских конструкторов снабдил армию автоматическим ружьём и автоматическим пулемётом, проложив своей работой путь к дальнейшему развитию конструкторской мысли оружейников. Велика роль Ф.В.Токарева и в разработке автоматических пистолетов. Его знаменитый «ТТ» прошёл испытания во многих сражениях и в течение нескольких десятилетий успешно применялся в армии.

После окончания войны Токарев переключился с конструирования оружия на другие инженерные разработки. В 1948 году он создал фотоаппарат для панорамной съёмки ФТ-1, который даже поступал на экспорт.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа