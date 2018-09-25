Экспонаты сирийской войны будут показаны в Ростове-на-Дону

/В России/

26 сентября в Ростове-на-Дону будет организована работа передвижной выставки, посвященной выполнению воинского долга военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом.

На выставке будут представлены около 100 экспонатов, в том числе захваченное у боевиков оружие, самодельный миномет, средства связи, беспилотный летательный аппарат, агитационные материалы и даже одежда боевика ИГИЛ. Кроме того, для посетителей экспозиции развернута фотовыставка, освещающая все этапы подготовки, ведения и всестороннего обеспечения контртеррористической операции, а также деятельности российской группировки войск в Сирии.

Выставка будет открыта для всех жителей и гостей города Ростова-на-Дону в парке отдыха им. М. Горького с 10.00 до 15.00 – с 26 по 30 сентября с.г.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа