Мотострелкового соединения уничтожила противника в горах Северной Осетии

/В России/

Батальонная тактическая группа мотострелкового соединения дислоцированного в Республике Северная Осетия – Алания в рамках проведения двусторонних батальонных тактических учений уничтожила условного противника в горах республики.

По легенде учений, передовой отряд мотострелкового подразделения в ходе выдвижения в назначенный район столкнулся с превосходящими силами условного противника. На помощь мотострелкам, на боевых машинах пехоты БМП-3, при поддержке танковых и артиллерийских подразделений выдвинулась основная тактическая группа. Применив обход, подразделения с ходу вступили в бой и стремительным ударом уничтожили противника.

Также подразделения выполнили задачи противодействия ракетно-бомбовым ударам авиации и отработали порядок движения в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы. В составе разведывательно-огневых и ударных контуров под руководством командира БТГр учебно-боевые задачи по уничтожению условного противника выполнили самолеты и вертолеты оперативно-тактической, штурмовой, и армейской авиации из состава 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.

Главной задачей при проведении учений стало развитие навыков тактического маневрирования, межвидового взаимодействия, инициативы и нестандартных решений командиров. Значительное внимание при оценке действий подразделений и их командиров уделялось результатам применения опыта современных вооруженных конфликтов, включая сирийский боевой опыт.

Всего к тактическим учениям привлекалось около 1,5 военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, БМП-3, самоходно-артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», реактивные системы залпового огня, летательные аппараты, в том числе из состава беспилотной авиации.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа