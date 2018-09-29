На Кубани 2 тыс. почтальонов оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами

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Почта России в Краснодарском крае продолжает оснащать почтальонов мобильными почтово-кассовыми терминалами для оказания финансовых услуг на дому или в офисе клиента. Количество таких терминалов, выданных почтальонам Краснодарского края, в этом году увеличилось с тысячи до двух тысяч.

Всего по стране на сегодняшний день мобильными почтово-кассовыми терминалами оснащены 24 000 почтальонов, т.е. каждый пятый почтальон России. Услуга предоставляется в 79 филиалах Почты России. В Краснодарском крае проект реализуется с декабря 2014 года.

Благодаря расширению числа МПКТ в месяц количество принимаемых с их помощью платежей увеличилось более чем в 2 раза. В настоящее время ежемесячно с использованием МПКТ в стране принимается около 4 млн платежей от населения, в т.ч. более 300 тыс. платежей - от жителей Краснодарского края.

«Почта России реализует проект по внедрению мобильных почтово-кассовых терминалов с декабря 2014 года. За год мы оснастили МПКТ 14000 почтальонов. Клиенты теперь могут на дому получать значимые финансовые услуги. Использование терминалов также позволяет повысить производительность труда почтальонов», – отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Мобильные фискальные регистраторы и мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ) – смартфоны с предустановленными приложениями, которые позволяют на дому у клиентов принимать платежи за услуги ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги. Сервис по приему платежей через мобильные почтово-кассовые терминалы наиболее удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, а также жителей отдаленных населенных пунктов.

Информационная справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает более 365 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет около 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"