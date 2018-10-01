«Ростелеком» сделает из Таганрога «Умный город»

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28 сентября «Ростелеком», Правительство Ростовской области и администрация Таганрога подписали соглашение о сотрудничестве. Предметом соглашения стало взаимодействие между участниками по созданию пилотного проекта системы «Умный город» в Таганроге. Подписание состоялось на конференции «Информационная безопасность и импортозамещение» в Ростове-на-Дону, генеральным партнером которой выступил «Ростелеком».

Цель цифровой трансформации города – в достижении эффективного управления и повышении уровня жизни горожан благодаря современным инновационным технологиям. В активе «Ростелекома» – целый комплекс умных решений, которые постоянно совершенствуются: «Видеонаблюдение», «Умный домофон», «Умное освещение», «Цифровой учет коммуникационных ресурсов» и другие. Все эти сервисы составляют единую цифровую платформу «Умного города», позволяют управлять инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, мониторить ситуацию в режиме реального времени, анализировать и архивировать данные. Помимо того, система имеет выраженный экономический эффект: оптимизация расходов на жизнеобеспечение города составляет от 30% до 65%, в зависимости от вида ресурсов.

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области: «Важной составляющей социально-экономического развития нашего региона сегодня является повышение уровня информатизации различных сфер. Эти меры упрощают и ускоряют взаимодействие органов власти и жителей, делают госуслуги максимально доступными. Развитие процесса должно идти параллельно с обеспечением высококачественной поддержки со стороны разработчиков программных продуктов, которые смогут защитить созданную инфраструктуру от информационных угроз».

Андрей Лисицкий, глава Администрации г. Таганрога: «Подписание соглашения — это первый шаг к реализации проекта «Умный город». Мы уже имеем опыт положительного взаимодействия с «Ростелекомом» по другим проектам. Есть ещё ряд перспективных направлений, но сегодня этот шаг для нас это означает переход к системной совместной работе».

Олег Хабаров, советник директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «При внедрении концепции проекта будут не только разрабатываться новые идеи под потребности жителей, но и использоваться уже существующие наработки. Пилотный проект позволит сделать территорию привлекательной для молодых специалистов, а планируемые к внедрению подсистемы будут способствовать улучшению социальной стабильности в городе».

Создание умных городов - одно из основных направлений развития «Ростелекома» как партнера государства, бизнеса и населения. В рамках программы «Цифровая экономика Российской федерации» утверждена подпрограмма «Умный город», технологическим проектировщиком которой является «Ростелеком», идеологическим – Минстрой России. Первыми шагами реализации подпрограммы станут создание банка решений «Умного города» и 50 пилотных городов с единой цифровой платформой.

ПАО «Ростелеком» – национальный провайдер цифровых сервисов для людей, бизнеса и государства.

Компания занимает лидирующие позиции на российском рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.

«Ростелеком» создает экосистему цифровых решений для бизнеса любого масштаба – как для крупных федеральных корпораций, так и для малого и среднего бизнеса.

На массовом рынке компания развивает широкую линейку сервисов для семьи, включая базовые услуги связи и цифровые решения для «Умного дома», онлайн-образования, геймеров и др.

Абонентская база компании по услуге высокоскоростного доступа в интернет превышает 13,0 млн пользователей, платного ТВ – 10,0 млн домохозяйств (из них IPTV – 5,1 млн). Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» является ключевым участником приоритетной национальной программы «Цифровая экономика» и реализует общефедеральные технологические и ИТ-проекты.

Источник: департамент внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»