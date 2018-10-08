Более 140 км ЛЭП подготовлены к зиме в сочинском энергорайоне

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Специалисты Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») завершают выполнение мероприятий, запланированных программой ремонтов и технического обслуживания на 2018 год. Энергетиками проведен ремонт оборудования на 28 высоковольтных подстанциях Большого Сочи и Туапсинского района, отремонтировано около 140 км ЛЭП, расчищено более 400 га трасс воздушных линий. Выполненные работы обеспечат дополнительную надежность электроснабжения потребителей предстоящей осенью и зимой.

План подготовки к осенне-зимнему периоду предусматривает целый ряд организационных и технических мероприятий, которые проводятся в течение всего года. В зоне ответственности Сочинского филиала Кубаньэнерго – территория площадью пять тысяч квадратных километров: от Горячего Ключа на севере до границы с Республикой Абхазией на юге, от Архипо-Осиповки на западе до станицы Тверской на востоке. Соответственно, на балансе предприятия находится значительное количество энергооборудования. Грамотная эксплуатация и своевременная профилактика энергообъектов – непременное условие надежного и качественного электроснабжения.

В третьем квартале полностью завершены работы по ремонту высоковольтного оборудования на 28 подстанциях 110 кВ. На питающих центрах «Лермонтово» и «Каменка» – капитально отремонтированы трансформаторы, на подстанции «Новомихайловская» – комплектное распределительное устройство 10 кВ. Выполнен значительный объем работ в распределительной сети: в частности, капитально отремонтировано оборудование и здания более 40 трансформаторных подстанций.

Большое внимание уделяется надежности функционирования линий электропередачи различных классов напряжения. В течение года специалисты Сочинского филиала отремонтировали около 140 км воздушных и 465 участков кабельных линий. На воздушных ЛЭП проведена перетяжка проводов, замена арматуры на более новую и современную, ремонт и покраска фундаментов опор. В общей сложности энергетики заменили порядка 300 опор и 2000 изоляторов, в охранных зонах линий расчистили более 400 га просек. Это необходимо, чтобы предупредить технологические нарушения из-за падений деревьев и веток на провода.

Согласно утвержденным планам, в Сочинском филиале выполнены капитальные и текущие ремонты оборудования связи, автотранспорта, приборов и систем учета. Проводится техническое обслуживание, тепловизионный контроль и диагностика оборудования, продолжается формирование аварийного запаса материалов и оборудования, подготовка транспорта, регулярно проходят тренировки и учения персонала.

Эти мероприятия призваны обеспечить надежную и стабильную работу электросетевого комплекса в осенне-зимний период и качественное электроснабжение жителей и гостей популярных черноморских курортов Сочи и Туапсе.

Компания «Российские сети» («Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 228 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

ПАО «Кубаньэнерго» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 5,5 млн человек. Основная задача компании – обеспечивать надежное и стабильное энергоснабжение потребителей, а также растущие потребности экономики регионов в электроэнергии. Кубаньэнерго – крупнейший налогоплательщик края. Участие компании в социально-экономической жизни региона осуществляется и через обеспечение занятости предприятий смежных отраслей. Так, около 80% подрядных работ для энергетиков выполняют кубанские предприятия. Телефон горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Источник: Отдел по связям с общественностью филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети