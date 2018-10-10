О планах на будущее

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Глава Геленджика Алексей Богодистов встретился с активом Архипо-Осиповского сельского округа. В зале местного Дома культуры собрались депутаты городской Думы, руководители предприятий, муниципальных учреждений, представители бизнеса и активные жители села.

Начал встречу Алексей Богодистов с краткого рассказа о себе и обозначения планов на будущее. Он подчеркнул, что видит развитие всего муниципалитета, только как курорта.

Буду делать все, чтобы Большой Геленджик был тёплым, уютным и зелёным. Очень рассчитываю на поддержку и неравнодушие каждого из вас и всех жителей муниципалитета. Только вместе мы сможем сделать Геленджик ещё лучше и комфортнее, - сказал он.

Сельчане в свою очередь поблагодарили главу за встречу, пожелали удачи на новом рабочем месте и не упустили возможности задать свои вопросы.

Так была предложена идея о разработке концепции развития Архипо-Осиповки, обозначена проблема перегруженности пляжа села в курортный сезон, озвучена просьба по восстановлению работы больницы и заданы многие другие вопросы.

Алексей Богодистов пообещал сельчанам, что более детально изучит каждую проблему и предложение и будет вместе с командой работать над их решением и реализацией.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик