Росгосстрах приобретает компанию «ЭРГО жизнь»

/В России/

ПАО СК «Росгосстрах» и известный немецкий страховщик «ERGO Group AG», входящий в состав одного из крупнейших западных перестраховщиков Munich Re, сообщили о приобретении российским страховщиком компании «ЭРГО жизнь». Соответствующее соглашение подписали уполномоченные представители компаний. «Росгосстрах» станет собственником «ЭРГО Жизнь» после завершения всех предусмотренных законом процедур. Стороны договорились не раскрывать параметры сделки.

«ЭРГО Жизнь» имеет великолепную деловую репутацию на рынке и в глазах клиентов, отвечающую высочайшим европейским стандартам. При этом в компании накоплен положительный опыт работы в российских регионах. Согласно достигнутому соглашению, РОСГОССТРАХ станет владельцем 100 процентов долей в этом страховщике жизни, к нему переходит весь портфель заключенных договоров и IT-инфраструктура, коллектив «ЭРГО Жизнь» вольется в большую госстраховскую команду. Смена собственника ООО «ЭРГО Жизнь» не повлечет никаких изменений по обязательствам перед клиентами этой компании.

«В лице компании «Росгосстрах» мы нашли инвестора, имеющего впечатляющую многолетнюю историю работы на российском страховом рынке, – подчеркнул Главный исполнительный директор «ЭРГО Интернэшнл AG» Александр Анкель. – Наш бизнес по линии компании «ЭРГО Жизнь» идеально соответствует требованиям «Росгосстраха» и позволяет ему в соответствии с новой бизнес-стратегией быстро вернуться на рынок страхования жизни. Для нас заключенное соглашение является логичным шагом на пути реализации нашей стратегии оптимизации международного бизнеса».

«Как мы уже заявили в нашей Стратегии развития-2021, одобренной весной этого года, РОСГОССТРАХ намерен как можно быстрее вернуться на рынок страхования жизни. Приобретение «ЭРГО Жизнь» позволит нам уже в конце ноября предлагать свои продукты страхования жизни миллионам клиентов как через сети дистрибуции компаний Группы «Открытие», так и по нашим собственным каналам продаж», — сказал Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Николаус Фрай.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, старейшая и крупнейшая отечественная страховая компания, которая недавно отметила свое 97-летие. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов.

Росгосстрах входит в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России.

В октябре агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг финансовой надежности страховой компании РОСГОССТРАХ до уровня ruА, прогноз — позитивный. В свою очередь рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг до В+, прогноз — стабильный. В первом полугодии Группа РОСГОССТРАХ получила прибыль в размере 3 млрд руб., сборы составили 35 млрд руб. Компания является лидером в моторном страховании и страховании имущества физических лиц, входит в число лидеров корпоративного страхования, включая ДМС. www.RGS.ru.

ЭРГО Групп АГ

ЭРГО – одна из крупнейших страховых групп в Германии и Европе, имеет представительства более чем в 20 странах, бизнес сконцентрирован в Европе и Азии. В группе существуют три направления, управляющие бизнесом внутри страны, за ее пределами, а также в сфере диджитал и прямых продаж (ERGO Deutschland, ERGO International, ERGO DigitalVentures). В группе занято около 42 000 штатных сотрудников и внештатных страховых агентов. В 2017 году ЭРГО зафиксировала рекордные сборы в размере 19 млрд евро, выплаты клиентам составили 18 млрд евро. ЭРГО входит в состав одного из ведущих мировых перестраховщиков - Мюнхенского перестраховочного общества Munich Re.www.ergo.com

Источник: Департамент по связям с общественностью ПАО СК «Росгосстрах»