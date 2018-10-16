/В России/

Темпы регионов опережают столичные: рост зарплат в ЮФО за третий квартал составил 5%

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» выяснил, что происходило с зарплатами в третьем квартале 2018 года: в каких отраслях экономики зарплата росла, в каких падала, насколько изменились доходы работников разных уровней и профессий.

Для этого исследования аналитики проекта проанализировали динамику данных, которые ежеквартально вносят в его онлайн-систему около 1400 российских работодателей более чем по 5000 ролям в 14 значимых отраслях.

Один из главных выводов исследования – динамика заработных плат демонстрирует положительный тренд, при этом темпы в регионах опережают столичные.        

 

По результатам трех кварталов 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. везде зафиксированы положительные изменения. Учитывая положительную динамику 2017 года, общий тренд выглядит положительным.

 

Уровень сотрудника

2017 год

2018 год

 

 

Динамика

% фиксированной части в совокупном доходе

 

Среднемесячный размер бонуса

 

Линейный руководитель

133 807

134 607

 

0,6%

 

82%

24 834

Ведущий специалист

95 075

97 879

 

2,9%

 

79%

20 412

Специалист

54 314

56 357

3,8%

85%

8 917

Начальный уровень

30 560

32 061

4,9%

85%

4 885

 

Показатели динамики роста совокупного дохода значительно разнились в зависимости от федерального округа. Так, например, минимум по итогам квартала был зафиксирован в Санкт-Петербурге и ЛО (-1%), а максимум в Дальневосточном округе (8%). В число лидеров по росту дохода также вошли Сибирский (7%) Северо-Кавказский и Центральный (оба 6%), а также Южный (5%) федеральные округа. В таблице также представлены абсолютные значения. Ситуация с отставанием Москвы и Санкт-Петербурга от регионов в росте зарплат сохраняется еще со второго квартала.

 

Федеральный округ

2018 год

% отклонения от МО

Динамика

Москва и МО

82 027

100%

1%

Санкт-Петербург и ЛО

59 850

73%

-1%

Дальневосточный

55 485

68%

8%

Центральный

49 500

60%

6%

Южный

49 486

60%

5%

Уральский

48 827

60%

4%

Приволжский

46 849

57%

4%

Сибирский

45 013

55%

7%

Северо-Западный

42 255

52%

4%

Северо-Кавказский

41 487

51%

6%

 

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» составил рейтинг отраслей в зависимости от их фактического совокупного дохода. Анализ проводился по уровням «Ведущий специалист» и «Специалист», не включая начальный уровень и руководителей. Отрицательную динамику роста зарплат, хоть и незначительную, показали представители финансов (-1,5%). Наибольший прирост в отрасли электроники (5,3%) и ТНП (4,6%), недвижимости (3,5%), а также HoReCa (3,0%). Примечательно, что отрасль HoReCa показала наибольшую отрицательную динамику в прошлом квартале (-3,4%), однако сумела переломить тренд и выйти в лидеры.

 

Отрасль

2018 год

Динамика

ИТ

90 743

1,1%

Электроника

85 756

5,3%

Недвижимость

85 609

3,5%

Финансы

70 564

-1,5%

ТНП

62 717

4,6%

Логистика

59 587

1,4%

Автобизнес

57 418

2,9%

Промышленное оборудование

55 288

2,1%

Розница

54 953

2,4%

HoReCa

37 216

3,0%

 

 

Топ 10 профессиональных областей по заработной плате, Москва и регионы.

Москва

 

Регионы

Профобласть

Руб.

 

Профобласть

Руб.

Разработка ПО

131 739

 

Разработка ПО

85 872

Консалтинг

127 539

 

Продажи

79 838

Администрирование баз данных

123 680

 

Проектирование

70 676

Исследования и разработки

122 292

 

Администрирование баз данных

55 547

 

Девелопмент

112 520

 

Технадзор в строительстве

54 625

Продажи

99 473

 

Дизайн

52 041

Бизнес-анализ

98 590

 

Обеспечение безопасности

47 213

Финансы

95 373

 

Эксплуатация ИТ систем

46 292

Дизайн

95 360

 

Управление техническим обслуживанием

45 122

 

ИТ консалтинг

95 244

 

Девелопмент

42 024

 

Уже традиционно в топе зарплат по профобластям лидируют разработчики ПО, при этом тренд распространяется как на Москву, так и на регионы. Также высоко расположились продажи и специалисты, администрирующие базы данных.

 

Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter:

 

«Текущая стабильная ситуация в экономике позволила работодателям пересмотреть доходы своих сотрудников. Рост зарплат зафиксирован во многих профобластях и составил в среднем 2-3%. При небольшом росте зарплат в регионах, Москва и Санкт-Петербург показывают околонулевую динамику. Такой тренд сохраняется еще с прошлого квартала и обусловлен тем, что Москва и Санкт-Петербург раньше вышли из кризиса и уже находятся на плато, в то время как регионы только сейчас догоняют».

Источник: Руководитель пресс-службы HeadHunter по ЮФО и СКФО

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Категория: Новости / В России

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