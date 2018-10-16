Темпы регионов опережают столичные: рост зарплат в ЮФО за третий квартал составил 5%
Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» выяснил, что происходило с зарплатами в третьем квартале 2018 года: в каких отраслях экономики зарплата росла, в каких падала, насколько изменились доходы работников разных уровней и профессий.
Для этого исследования аналитики проекта проанализировали динамику данных, которые ежеквартально вносят в его онлайн-систему около 1400 российских работодателей более чем по 5000 ролям в 14 значимых отраслях.
Один из главных выводов исследования – динамика заработных плат демонстрирует положительный тренд, при этом темпы в регионах опережают столичные.
По результатам трех кварталов 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. везде зафиксированы положительные изменения. Учитывая положительную динамику 2017 года, общий тренд выглядит положительным.
|
Уровень сотрудника
|
2017 год
|
2018 год
|
Динамика
|
% фиксированной части в совокупном доходе
|
Среднемесячный размер бонуса
|
Линейный руководитель
|
133 807
|
134 607
|
0,6%
|
82%
|
24 834
|
Ведущий специалист
|
95 075
|
97 879
|
2,9%
|
79%
|
20 412
|
Специалист
|
54 314
|
56 357
|
3,8%
|
85%
|
8 917
|
Начальный уровень
|
30 560
|
32 061
|
4,9%
|
85%
|
4 885
Показатели динамики роста совокупного дохода значительно разнились в зависимости от федерального округа. Так, например, минимум по итогам квартала был зафиксирован в Санкт-Петербурге и ЛО (-1%), а максимум в Дальневосточном округе (8%). В число лидеров по росту дохода также вошли Сибирский (7%) Северо-Кавказский и Центральный (оба 6%), а также Южный (5%) федеральные округа. В таблице также представлены абсолютные значения. Ситуация с отставанием Москвы и Санкт-Петербурга от регионов в росте зарплат сохраняется еще со второго квартала.
|
Федеральный округ
|
2018 год
|
% отклонения от МО
|
Динамика
|
Москва и МО
|
82 027
|
100%
|
1%
|
Санкт-Петербург и ЛО
|
59 850
|
73%
|
-1%
|
Дальневосточный
|
55 485
|
68%
|
8%
|
Центральный
|
49 500
|
60%
|
6%
|
Южный
|
49 486
|
60%
|
5%
|
Уральский
|
48 827
|
60%
|
4%
|
Приволжский
|
46 849
|
57%
|
4%
|
Сибирский
|
45 013
|
55%
|
7%
|
Северо-Западный
|
42 255
|
52%
|
4%
|
Северо-Кавказский
|
41 487
|
51%
|
6%
Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» составил рейтинг отраслей в зависимости от их фактического совокупного дохода. Анализ проводился по уровням «Ведущий специалист» и «Специалист», не включая начальный уровень и руководителей. Отрицательную динамику роста зарплат, хоть и незначительную, показали представители финансов (-1,5%). Наибольший прирост в отрасли электроники (5,3%) и ТНП (4,6%), недвижимости (3,5%), а также HoReCa (3,0%). Примечательно, что отрасль HoReCa показала наибольшую отрицательную динамику в прошлом квартале (-3,4%), однако сумела переломить тренд и выйти в лидеры.
|
Отрасль
|
2018 год
|
Динамика
|
ИТ
|
90 743
|
1,1%
|
Электроника
|
85 756
|
5,3%
|
Недвижимость
|
85 609
|
3,5%
|
Финансы
|
70 564
|
-1,5%
|
ТНП
|
62 717
|
4,6%
|
Логистика
|
59 587
|
1,4%
|
Автобизнес
|
57 418
|
2,9%
|
Промышленное оборудование
|
55 288
|
2,1%
|
Розница
|
54 953
|
2,4%
|
HoReCa
|
37 216
|
3,0%
Топ 10 профессиональных областей по заработной плате, Москва и регионы.
|
Москва
|
|
Регионы
|
Профобласть
|
Руб.
|
|
Профобласть
|
Руб.
|
Разработка ПО
|
131 739
|
|
Разработка ПО
|
85 872
|
Консалтинг
|
127 539
|
|
Продажи
|
79 838
|
Администрирование баз данных
|
123 680
|
|
Проектирование
|
70 676
|
Исследования и разработки
|
122 292
|
|
Администрирование баз данных
|
55 547
|
Девелопмент
|
112 520
|
|
Технадзор в строительстве
|
54 625
|
Продажи
|
99 473
|
|
Дизайн
|
52 041
|
Бизнес-анализ
|
98 590
|
|
Обеспечение безопасности
|
47 213
|
Финансы
|
95 373
|
|
Эксплуатация ИТ систем
|
46 292
|
Дизайн
|
95 360
|
|
Управление техническим обслуживанием
|
45 122
|
ИТ консалтинг
|
95 244
|
|
Девелопмент
|
42 024
Уже традиционно в топе зарплат по профобластям лидируют разработчики ПО, при этом тренд распространяется как на Москву, так и на регионы. Также высоко расположились продажи и специалисты, администрирующие базы данных.
Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter:
«Текущая стабильная ситуация в экономике позволила работодателям пересмотреть доходы своих сотрудников. Рост зарплат зафиксирован во многих профобластях и составил в среднем 2-3%. При небольшом росте зарплат в регионах, Москва и Санкт-Петербург показывают околонулевую динамику. Такой тренд сохраняется еще с прошлого квартала и обусловлен тем, что Москва и Санкт-Петербург раньше вышли из кризиса и уже находятся на плато, в то время как регионы только сейчас догоняют».
Источник: Руководитель пресс-службы HeadHunter по ЮФО и СКФО