Темпы регионов опережают столичные: рост зарплат в ЮФО за третий квартал составил 5%

/В России/

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» выяснил, что происходило с зарплатами в третьем квартале 2018 года: в каких отраслях экономики зарплата росла, в каких падала, насколько изменились доходы работников разных уровней и профессий.

Для этого исследования аналитики проекта проанализировали динамику данных, которые ежеквартально вносят в его онлайн-систему около 1400 российских работодателей более чем по 5000 ролям в 14 значимых отраслях.

Один из главных выводов исследования – динамика заработных плат демонстрирует положительный тренд, при этом темпы в регионах опережают столичные.

По результатам трех кварталов 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. везде зафиксированы положительные изменения. Учитывая положительную динамику 2017 года, общий тренд выглядит положительным.

Уровень сотрудника 2017 год 2018 год Динамика % фиксированной части в совокупном доходе Среднемесячный размер бонуса Линейный руководитель 133 807 134 607 0,6% 82% 24 834 Ведущий специалист 95 075 97 879 2,9% 79% 20 412 Специалист 54 314 56 357 3,8% 85% 8 917 Начальный уровень 30 560 32 061 4,9% 85% 4 885

Показатели динамики роста совокупного дохода значительно разнились в зависимости от федерального округа. Так, например, минимум по итогам квартала был зафиксирован в Санкт-Петербурге и ЛО (-1%), а максимум в Дальневосточном округе (8%). В число лидеров по росту дохода также вошли Сибирский (7%) Северо-Кавказский и Центральный (оба 6%), а также Южный (5%) федеральные округа. В таблице также представлены абсолютные значения. Ситуация с отставанием Москвы и Санкт-Петербурга от регионов в росте зарплат сохраняется еще со второго квартала.

Федеральный округ 2018 год % отклонения от МО Динамика Москва и МО 82 027 100% 1% Санкт-Петербург и ЛО 59 850 73% -1% Дальневосточный 55 485 68% 8% Центральный 49 500 60% 6% Южный 49 486 60% 5% Уральский 48 827 60% 4% Приволжский 46 849 57% 4% Сибирский 45 013 55% 7% Северо-Западный 42 255 52% 4% Северо-Кавказский 41 487 51% 6%

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» составил рейтинг отраслей в зависимости от их фактического совокупного дохода. Анализ проводился по уровням «Ведущий специалист» и «Специалист», не включая начальный уровень и руководителей. Отрицательную динамику роста зарплат, хоть и незначительную, показали представители финансов (-1,5%). Наибольший прирост в отрасли электроники (5,3%) и ТНП (4,6%), недвижимости (3,5%), а также HoReCa (3,0%). Примечательно, что отрасль HoReCa показала наибольшую отрицательную динамику в прошлом квартале (-3,4%), однако сумела переломить тренд и выйти в лидеры.

Отрасль 2018 год Динамика ИТ 90 743 1,1% Электроника 85 756 5,3% Недвижимость 85 609 3,5% Финансы 70 564 -1,5% ТНП 62 717 4,6% Логистика 59 587 1,4% Автобизнес 57 418 2,9% Промышленное оборудование 55 288 2,1% Розница 54 953 2,4% HoReCa 37 216 3,0%

Топ 10 профессиональных областей по заработной плате, Москва и регионы.

Москва Регионы Профобласть Руб. Профобласть Руб. Разработка ПО 131 739 Разработка ПО 85 872 Консалтинг 127 539 Продажи 79 838 Администрирование баз данных 123 680 Проектирование 70 676 Исследования и разработки 122 292 Администрирование баз данных 55 547 Девелопмент 112 520 Технадзор в строительстве 54 625 Продажи 99 473 Дизайн 52 041 Бизнес-анализ 98 590 Обеспечение безопасности 47 213 Финансы 95 373 Эксплуатация ИТ систем 46 292 Дизайн 95 360 Управление техническим обслуживанием 45 122 ИТ консалтинг 95 244 Девелопмент 42 024

Уже традиционно в топе зарплат по профобластям лидируют разработчики ПО, при этом тренд распространяется как на Москву, так и на регионы. Также высоко расположились продажи и специалисты, администрирующие базы данных.

Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter:

«Текущая стабильная ситуация в экономике позволила работодателям пересмотреть доходы своих сотрудников. Рост зарплат зафиксирован во многих профобластях и составил в среднем 2-3%. При небольшом росте зарплат в регионах, Москва и Санкт-Петербург показывают околонулевую динамику. Такой тренд сохраняется еще с прошлого квартала и обусловлен тем, что Москва и Санкт-Петербург раньше вышли из кризиса и уже находятся на плато, в то время как регионы только сейчас догоняют».

Источник: Руководитель пресс-службы HeadHunter по ЮФО и СКФО