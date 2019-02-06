/В России/

Введение дополнительных зон с режимными ограничениями в отношении судна «Рио» и членов его экипажа не предусмотрено законодательством РФ

В настоящее время контроль за иностранным судном, севшим на мель под Новороссийском в прошлом году, осуществляется в пределах компетенции пограничных органов, согласно нормам российского и международного законодательства.

 

Сотрудники пограничного контроля оформили иностранных моряков на въезд в Российскую Федерацию ещё в прошлом году, сразу же, как корабль оказался на мели в прибрежной полосе посёлка Кабардинка. Всего на борту находился 21 человек. Судокоманда преимущественно состояла из граждан Сирийской Арабской Республики, а также одного гражданина Румынии.

В настоящее время большинство моряков установленным порядком покинули Россию. На обеспечении судна остается 9 человек, которые при необходимости могут покинуть его пределы.

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Категория: Новости / В России

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