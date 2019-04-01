Кризис вызвал скачок фальсификации в колбасной продукции

/В России/

Информационная фальсификация это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре.

Осенью 2018 года специалистами ФГБУ «Центральная научно – производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» была выявлена фальсификация колбасных изделий: в анализируемых образцах присутствовали виды мяса, не указанные на этикетке производителя.

Фальсификация - подделка, подмена в процессе изготовления продукции определенного качества другой, менее ценной, не соответствующей своему названию, и реализация ее в корыстных целях.

Различают несколько видов фальсификации колбасных изделий.

Ассортиментная фальсификация колбасных изделий может происходить за счет: пересортицы, подмены одного вида изделия другим.

Качественная фальсификация колбасных изделий может достигаться следующими способами: повышенное содержание воды, замена свежего мяса несвежим, замена натурального мяса ненатуральным (непищевым) компонентом, введение различного нетрадиционного сырья, подкрашивание колбасных изделий свекольным соком и другими красными красителями, нарушение рецептуры. введение чужеродных добавок, введение консервантов и антибиотико, нарушение технологических процессов и режимов хранения.

Информационная фальсификация колбасных изделий - это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре. Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке и рекламе.

ФГБУ ЦНПВРЛ проводит исследования широкого спектра пищевых продуктов на показатели безопасности и качества, в том числе исследования на видовую принадлежность мяса и мясных изделий (обнаружение ДНК сельскохозяйственных животных) методом полимеразной цепной реакции.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/russian-news/18410-Informacionnaja-falsifikacija