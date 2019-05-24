Экологический транспорт - в каждый город страны!

Парламентарии провели экскурсию на электроавтобусах «Мосгортранса». Дорога от здания Госдумы до автопарка заняла 24 минуты. Стоит отметить, что столица России стала лидером по количеству электробусов в Европе – сегодня на улицах Москвы курсирует уже более ста единиц этого инновационного вида транспорта, большая часть из которых собрана на "КАМАЗе и ГАЗе.
«Электробусы экологичны, что в условиях большого города является дополнительным фактором для его массового использования. Они оборудованы всеми необходимыми средствами навигации и внутреннего контроля. Более просторны, в них есть место даже для пассажиров с собаками поводырями, да и они просто красивые. Уверен, что поездка на таком транспорте доставляет пассажирам, кроме всего прочего, ещё и эстетическое удовольствие», – заявил Синяговский.
Он пояснил, что производит машины отечественный автопром, что также немаловажно. В Москве электробусы работают с сентября и уже отлично себя зарекомендовали. «Пока их не более сотни и для того, чтобы пассажирский транспорт стал массовым, на мой взгляд, необходима государственная программа и соответствующая законодательная база. Парламентский комитет по транспорту и строительству, безусловно, поддержит это направление развития пассажирских перевозок», - заявил депутат.