Экологический транспорт - в каждый город страны!

/В России/

Электроавтобусы должны формировать парк пассажирских перевозок не только в столице, но и в других российских мегаполисах, особенно в курортных городах страны.

По словам член комитета ГД по транспорту и строительству Владимира Синяговского, эти машины нового поколения отвечают всем современным требованиям комфорта и безопасности.