/В России/

Экологический транспорт - в каждый город страны!

Электроавтобусы должны формировать парк пассажирских перевозок не только в столице, но и в других российских мегаполисах, особенно в курортных городах страны.

По словам член комитета ГД по транспорту и строительству Владимира Синяговского, эти машины нового поколения отвечают всем современным требованиям комфорта и безопасности.

Парламентарии провели экскурсию на электроавтобусах «Мосгортранса». Дорога от здания Госдумы до автопарка заняла 24 минуты. Стоит отметить, что столица России стала лидером по количеству электробусов в Европе – сегодня на улицах Москвы курсирует уже более ста единиц этого инновационного вида транспорта, большая часть из которых собрана на "КАМАЗе и ГАЗе.

«Электробусы экологичны, что в условиях большого города является дополнительным фактором для его массового использования. Они оборудованы всеми необходимыми средствами навигации и внутреннего контроля. Более просторны, в них есть место даже для пассажиров с собаками поводырями, да и они просто красивые. Уверен, что поездка на таком транспорте доставляет пассажирам, кроме всего прочего, ещё и эстетическое удовольствие», – заявил Синяговский.

Он пояснил, что производит машины отечественный автопром, что также немаловажно. В Москве электробусы работают с сентября и уже отлично себя зарекомендовали. «Пока их не более сотни и для того, чтобы пассажирский транспорт стал массовым, на мой взгляд, необходима государственная программа и соответствующая законодательная база. Парламентский комитет по транспорту и строительству, безусловно, поддержит это направление развития пассажирских перевозок», - заявил депутат.

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Категория: Новости / В России

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