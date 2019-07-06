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Общественная организация Краснодарского края «Мир без границ», лидером которой является депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский выступит в качестве администратора в проведении этого творческого фестиваля.

Акционерным обществом «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» и общественной организацией Краснодарского края по содействию в развитии физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ» ведутся переговоры о заключение договора для проведения в сентябре этого года на территории Краснодарского края, а именно в Краснодаре с 20 по 23 сентября и с 27 по 30 сентября в Новороссийске конкурса детского и юношеского творчества «КТК–талантливым детям». Фестиваль направлен на поддержку одаренных ребят и помогает многим юным талантам определиться с выбором будущей профессии.

Фестиваль «КТК – талантливым детям», который зародился почти два десятилетия назад, способствует сохранению самобытности народных традиций и культуры, помогает юным талантам раскрыться, получить новые навыки в ходе мастер-классов с известными педагогами. Каждый год фестиваль открывает новые яркие «звездочки», которые впоследствии достойно представляют свой регион на общероссийских и международных творческих конкурсах.

В конкурсе принимают участие детские творческие любительские коллективы и исполнители из районов прохождения трассы нефтепровода КТК в Астраханской области (Наримановский, Енотаевский, Красноярский, Лиманский, Харабалинский районы), в Краснодарском крае (г. Новороссийск, Крымский, Абинский, Динской, Усть-Лабинский, Тбилисский, Кавказский, Красноармейский, Кореновский районы), Ставропольском крае (Изобильненский, Ипатовский, Апанасенковский, Труновский, Туркменский, Новоалександровский районы) и в Республике Калмыкия (Черноземельский, Ики-Бурульский районы, г. Элиста) и Республики Казахстан.

В числе номинаций - «Инструментальная музыка», «Исполнители на народных инструментах», «Народный вокал», «Академический вокал», «Народный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», «Классический танец» и другие.