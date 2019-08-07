Юрий Лужков рассказал о подорожании меда и массовой гибели пчел

/В России/

Цены на мед вырастут в ряде регионов России. Об этом рассказал бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По его словам, это связано с проблемой гибели пчел, которая во многих регионах уже переросла в масштабную экологическую катастрофу.

По данным Минсельхоза, в 30 регионах России уже погибли около 40 тысяч пчелосемей – 1,3% от их общего числа.

«Это действительно трагедия – для пчеловодов, сельского хозяйства и, главное, самой природы. Для покупателей это проявится в виде роста цен на мед – не везде, но в ряде регионов они вырастут. Бесконтрольное применение различных химикатов в сельском хозяйстве, без которых сегодня, к сожалению, невозможно сохранить урожай, одна из ключевых причин сокращения популяции пчелиных семей. Нескоординированность действий фермеров и пчеловодов приводит к тому, что последние просто не успевают вывезти ульи на время обработки полей пестицидами и агрохимикатами лишь потому, что фермеры зачастую не предупреждают о своих планах пчеловодов», – рассказал Юрий Лужков.

Он также рассказал, что столкнулся с этой проблемой, когда случайно

приехал на свою пасеку в Калининградской области. По словам Лужкова, надо установить более жесткие регламенты использования средств защиты растений.

«Текущее молчание властей лишь подстегивает фермеров, стремящихся сохранить урожай любыми способами, к безответственности в части использования химикатов. При этом пчеловодство остается «задвинутым». Поэтому очень важно определить форму ответственности согласно закону. Государственные меры вкупе с общим пониманием общества поможет найти баланс между сохранением урожая и сохранением популяции пчел», – считает Юрий Лужков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/