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Владимир Синяговский: Санаторные комплексы Горячего Ключа сегодня знают и в России...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил жителей и гостей города-курорта Горячий ключ.

"Дорогие жители и гости города Горячий Ключ! С большой радостью поздравляю с замечательным праздником – Днем  города Горячий Ключ!

Горячий Ключ - замечательный город, обладающий невероятной энергетикой, край чистого горного воздуха, лечебный курорт, город с культурным наследием, самобытностью и душевной атмосферой.

Оздоровительные свойства минеральных вод, лечебно-диагностическую базу и санаторные комплексы Горячего Ключа сегодня знают и в России, и далеко за ее пределами, ведь сюда постоянно съезжаются люди с разных уголков нашей страны и не только.

В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, радости, счастья и исполнения всего задуманного! Пусть всегда на земле города Горячий Ключ будет радость, доброта, теплота людских сердец и процветание. Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / В России

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