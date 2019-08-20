«Надо делать ставку на культ многодетной семьи»: эксперт о демографии в России

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Разговоры о том, что Россию ждет естественный прирост населения – это вредительство. Такое мнение высказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью радио Sputnik.

«С 1992 года мы вступили в стадии вымирания населения. Естественный прирост населения был только в 2013-2015 гг. Поэтому, все разговоры о том, что Россию ждет чудесный естественный прирост населения и проблемы с рождаемостью будут решены вредительски не отражают реальность», - считает Юрий крупнов.

Если никак не изменить ситуацию, то к 2024 году в России будет естественная убыль населения 500-600 тысяч человек в год, считает Юрий Крупнов. В интервью радио Sputnik он также дал совет, как исправить демографическую ситуацию в стране.

«Надо делать ставку на культ многодетной семьи. Национальной идеей должна стать семья с тремя-четырьмя детьми и такие семьи должны считаться нормальными», - рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.

Ранее Росстат опубликовал статистику о рождаемости и смертности в России. За первые шесть месяцев 2019 года естественная убыль населения составила почти 200 тысяч человек.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/