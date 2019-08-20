/В России/

«Надо делать ставку на культ многодетной семьи»: эксперт о демографии в России

Разговоры о том, что Россию ждет естественный прирост населения – это вредительство. Такое мнение высказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью радио Sputnik.

«С 1992 года мы вступили в стадии вымирания населения. Естественный прирост населения был только в 2013-2015 гг. Поэтому, все разговоры о том, что Россию ждет чудесный естественный прирост населения и проблемы с рождаемостью будут решены вредительски не отражают реальность», - считает Юрий крупнов.

Если никак не изменить ситуацию, то к 2024 году в России будет естественная убыль населения 500-600 тысяч человек в год, считает Юрий Крупнов. В интервью радио Sputnik он также дал совет, как исправить демографическую ситуацию в стране.

«Надо делать ставку на культ многодетной семьи. Национальной идеей должна стать семья с тремя-четырьмя детьми и такие семьи должны считаться нормальными», - рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.

Ранее Росстат опубликовал статистику о рождаемости и смертности в России. За первые шесть месяцев 2019 года естественная убыль населения составила почти 200 тысяч человек.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Политолог: власти Киргизии решили "не церемониться" с Атамбаевым

В Краснодарском крае военнослужащие мостового железнодорожного батальон возвели мост через реку Лаба

Когда водителя могут освободить от уплаты штрафа?

Через 2-3 года россияне забудут об очередях в детские сады?

В профсоюзе рассказали о состоянии здоровья похищенных моряков

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!