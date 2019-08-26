Где самые дешевые отели в России?

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Самые выгодные гостиницы в России этим летом можно было найти в Ростове-на-Дону, Самаре и на Красной Поляне. Такие данные приводит Aviasales. Эксперты туристического поисковика изучили стоимость размещения в российских отелях в этом сезоне и составили рейтинг из десяти самых бюджетных вариантов. Гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга не вошли в десятку бюджетных объектов размещения.

«Первое место занял отель «Каштан» в Ростове-на-Дону, где двухместный номер стоил 765 рублей за ночь. По словам одного из постояльцев, «отель предназначен в основном для тех, кому надо только переночевать на полпути до черноморского побережья». Остановиться в самарской гостинице «Гранада» стоило 1 026 рублей за сутки. Гости отмечают, что при размещении с животными доплата не взимается. На сто рублей дороже обходилось проживание в отеле «Грэйс Проджект», расположенном в Красной Поляне в 15 минутах езды от всех основных подъемников курорта. За 1200 рублей в сутки можно было пожить в Волгограде в отеле «Франт на Нефтяной». По словам гостей, «номера охлаждают кондиционером перед заездом, что особенно актуально в летний сезон». На пятой строчке воронежский «А Отель Брно», где стандартный двухместный номер стоил 1 260 рублей за ночь. В описании гостиницы указано, что к услугам гостей новые мебель и электроника. Шестое и седьмое места поделили отели за одинаковую стоимость –1 300 рублей за ночь. Это «АртХолл Отель» в Минеральных Водах и «Arderia» в Уфе. Далее в рейтинге нижегородская гостиница «Бекетофф», где за двухместный номер туристам приходилось платить 1 386 рублей в сутки. 1 440 рублей стоил двухместный номер эконом-класса в Петрозаводске в отеле «Березовая роща». На последнем месте отель «Мечта» в Перми. Двухместный номер с включенным завтраком стоил 1500 рублей», – отметили в Aviasales.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/