Самые чистые города России: рейтинг

/В России/

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают чистоту в своих районах, и составили рейтинг 200 городов России. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. Исследование показало, что по оценкам чистоты лидирует город Губкин (Белгородская область), а среди регионов лидерами стали Краснодарский край и Татарстан. В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах чуть выше среднего: на 6 баллов из 10. Разрыв в оценках между самым чистым и грязным городом за год уменьшился.

Обзор исследования

Респондентам предложили оценить утверждение «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности жителей чистотой районов и своевременностью вывоза мусора.

Средняя оценка по стране составила 6 баллов, что незначительно выше, чем в прошлом году (5,9 балла). При этом разрыв между самой высокой и самой низкой оценками уменьшился до 4,5 балла против 5,5 балла в 2018 году.

Самый чистый город — в Белгородской области, самые чистые регионы — Тюменская область и Краснодарский край

Самым чистым городом России, по мнению жителей, стал Губкин, расположенный в Белгородской области. Его чистоту горожане оценили в 8,2 балла, что на 2,2 балла выше среднего показателя по России. В прошлом году Губкин не вошел в исследование.

Второе место заняла столица Чеченской Республики — Грозный. Он набрал 8 баллов ровно, что на 0,4 балла больше, чем в прошлом году, и на 2 балла больше, чем в среднем по России. Также 8 баллов досталось Гурьевску (Калининградская область). В прошлом году этот город в исследовании не участвовал.

В десятку лидеров вошли два города Тюменской области (Тюмень и Нижневартовск) и два города Краснодарского края (Геленджик и Ейск). Тюмень и Нижневартовск набрали 7,9 и 7,7 балла соответственно, а Геленджик и Ейск — 7,8 и 7,7 балла. Наибольшую положительную динамику продемонстрировал Ейск, набравший 0,9 балла по сравнению с прошлым годом. Показатели Тюмени возросли за год на 0,6 балла.

10 городов России, жители которых поставили самую высокую оценку чистоте[1]

Место в рейтинге, 2019 г. Баллы, 2018 г. Динамика Город Регион Баллы, 2019 г. 1 - - Губкин Белгородская область 8,2 2 7,6 0,4 Грозный Чечня 8 3 - - Гурьевск Калининградская область 8 4 7,3 0,6 Тюмень Тюменская область 7,9 5 7,6 0,2 Геленджик Краснодарский край 7,8 6 8,0 -0,2 Саранск Мордовия 7,8 7 7,4 0,3 Нижнекамск Татарстан 7,7 8 7,5 0,2 Нижневартовск Тюменская область 7,7 9 6,8 0,9 Ейск Краснодарский край 7,7 10 - - Северск Томская область 7,6

Жители Ростовской области недовольны чистотой в своих городах

Нижние строки в рейтинге чистоты заняли Архангельск и Каменск-Шахтинский, расположенный в Ростовской области. Они получили от местных жителей всего по 3,7 балла из 10 возможных, что на 2,3 балла ниже среднего показателя по России. Каменск-Шахтинский в прошлогоднем исследовании не участвовал, а вот оценка Архангельска упала: по сравнению с 2018 годом – почти на балл.

Ненамного лучше обстоят дела в городах Свободный (Амурская область) и Шахты (Ростовская область) — им поставили оценки в 3,8 балла. Жителей Свободного в прошлом году не опрашивали, а Шахты потеряли 0,5 балла.

В пятерку наиболее грязных городов России вошли сразу три города из Ростовской области — Каменск-Шахтинский, Шахты и Новочеркасск. Каменск-Шахтинский и вовсе делит с Архангельском последнее место рейтинга.

Также в десятку аутсайдеров вошли Махачкала (Дагестан), Орск (Оренбургская область), Рубцовск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Норильск (Красноярский край).

Города России, где жители менее всего довольны чистотой

Место в рейтинге, 2019 г. Баллы, 2018 г. Динамика Город Регион Баллы, 2019 г. 200 4,6 -0,9 Архангельск Архангельская область 3,7 199 - - Каменск-Шахтинский Ростовская область 3,7 198 4,3 -0,5 Шахты Ростовская область 3,8 197 - - Свободный Амурская область 3,8 196 3,7 0,2 Новочеркасск Ростовская область 3,9 195 3,9 0,1 Махачкала Дагестан 4 194 3 1,1 Рубцовск Алтайский край 4,1 193 - - Орск Оренбургская область 4,1 192 5,4 -1,2 Норильск Красноярский край 4,2 191 - - Белово Кемеровская область 4,2

Оценка чистоты в городах-миллионерах

Москва возглавила рейтинг самых чистых городов-миллионеров. Столичные жители оценили чистоту в 7,4 балла, что почти на 1,5 балла выше среднероссийского. За год показатель Москвы вырос на полбалла.

Второе место занял Краснодар с 6,9 балла (это на 0,2 балла ниже, чем в 2018-м), а третье — Казань, столица Татарстана. Ее показатели улучшились за год на 0,4 балла.

Меньше всего повезло жителям Омска: они оценивают чистоту своего города лишь в 4,9 балла, что на 0,3 балла ниже прошлогодних цифр. Чуть лучше ситуация в Челябинске и Волгограде — они набрали по 5 баллов каждый. Но по сравнению с прошлым годом Волгоград улучшил свой показатель на 0,4 балла, а Челябинск — ухудшил на 0,3 балла.

Рейтинг городов-миллионеров по уровню чистоты

Место в рейтинге, 2019 г. Баллы, 2018 г. Динамика Город Регион Баллы, 2019 г. 13 6,9 0,5 Москва Москва 7,4 33 7,1 -0,2 Краснодар Краснодарский край 6,9 36 6,4 0,4 Казань Татарстан 6,8 51 6,4 0 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 6,4 58 5,5 0,9 Красноярск Красноярский край 6,4 75 5,8 0,4 Нижний Новгород Нижегородская область 6,2 76 6,2 0 Уфа Башкортостан 6,2 77 5,9 0,3 Новосибирск Новосибирская область 6,2 88 5,9 0,2 Екатеринбург Свердловская область 6,1 117 5,8 0 Воронеж Воронежская область 5,8 132 5,5 0,1 Самара Самарская область 5,6 141 5,7 -0,1 Пермь Пермский край 5,6 153 5,3 0,2 Ростов-на-Дону Ростовская область 5,5 166 5,3 -0,3 Челябинск Челябинская область 5 169 4,6 0,4 Волгоград Волгоградская область 5 171 5,2 -0,3 Омск Омская область 4,9

Рейтинг 200 городов России по чистоте (по оценке местных жителей)

Место в рейтинге в 2019 г. Баллы, 2018 г. Динамика Город Регион Баллы, 2019 г. 1 - Губкин Белгородская область 8,2 2 7,6 0,4 Грозный Чечня 8,0 3 - Гурьевск Калининградская область 8,0 4 7,3 0,6 Тюмень Тюменская область 7,9 5 7,6 0,2 Геленджик Краснодарский край 7,8 6 8,0 -0,2 Саранск Мордовия 7,8 7 7,4 0,3 Нижнекамск Татарстан 7,7 8 7,5 0,2 Нижневартовск Тюменская область 7,7 9 6,8 0,9 Ейск Краснодарский край 7,7 10 - Северск Томская область 7,6 11 6,9 0,7 Муром Владимирская область 7,6 12 7,6 -0,1 Набережные Челны Татарстан 7,5 13 7,7 -0,3 Армавир Краснодарский край 7,4 14 6,9 0,5 Москва Москва 7,4 15 8,0 -0,6 Сургут Тюменская область 7,4 16 7,7 -0,3 Майкоп Адыгея 7,4 17 7,6 -0,2 Альметьевск Татарстан 7,4 18 6,8 0,5 Белгород Белгородская область 7,3 19 6,9 0,4 Чебоксары Чувашия 7,3 20 6,5 0,8 Ставрополь Ставропольский край 7,3 21 - Реутов Московская область 7,2 22 7,4 -0,3 Сочи Краснодарский край 7,1 23 8,1 -1,0 Анапа Краснодарский край 7,1 24 - Новочебоксарск Чувашия 7,1 25 6,9 0,1 Владимир Владимирская область 7,0 26 6,8 0,2 Чехов Московская область 7,0 27 - Долгопрудный Московская область 7,0 28 6,7 0,3 Мытищи Московская область 7,0 29 6,5 0,5 Обнинск Калужская область 7,0 30 - Евпатория Крым 6,9 31 6,6 0,3 Калининград Калининградская область 6,9 32 6,9 0,0 Салават Башкортостан 6,9 33 7,1 -0,2 Краснодар Краснодарский край 6,9 34 6,9 0,0 Абакан Хакасия 6,9 35 5,4 1,5 Видное Московская область 6,9 36 6,2 0,6 Красногорск Московская область 6,8 37 6,4 0,4 Казань Татарстан 6,8 38 5,6 1,2 Владикавказ Северная Осетия-Алания 6,8 39 - Глазов Удмуртия 6,8 40 - Ивантеевка Московская область 6,8 41 6,5 0,3 Химки Московская область 6,8 42 6,3 0,4 Йошкар-Ола Марий Эл 6,7 43 6,7 0,0 Старый Оскол Белгородская область 6,7 44 - Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский автономный округ 6,7 45 6,3 0,4 Барнаул Алтайский край 6,7 46 7,1 -0,5 Оренбург Оренбургская область 6,6 47 - Кудрово Ленинградская область 6,6 48 7,1 -0,6 Стерлитамак Башкортостан 6,5 49 - Бердск Новосибирская область 6,5 50 - Михайловск Ставропольский край 6,5 51 6,7 -0,2 Тольятти Самарская область 6,5 52 6,4 0,1 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 6,5 53 7,0 -0,5 Благовещенск Амурская область 6,5 54 6,0 0,5 Магнитогорск Челябинская область 6,5 55 6,2 0,2 Кемерово Кемеровская область 6,4 56 6,1 0,3 Пенза Пензенская область 6,4 57 - Туапсе Краснодарский край 6,4 58 5,5 0,9 Красноярск Красноярский край 6,4 59 5,4 1,0 Ессентуки Ставропольский край 6,4 60 7,8 -1,4 Домодедово Московская область 6,4 61 6,5 -0,1 Череповец Вологодская область 6,4 62 7,0 -0,6 Северодвинск Архангельская область 6,4 63 5,9 0,5 Хабаровск Хабаровский край 6,4 64 6,3 0,1 Ижевск Удмуртия 6,4 65 - Новый Уренгой Ямало-Ненецкий автономный округ 6,3 66 - Севастополь Крым 6,3 67 - Новокуйбышевск Самарская область 6,3 68 6,2 0,1 Калуга Калужская область 6,3 69 6,9 -0,6 Нальчик Кабардино-Балкария 6,3 70 5,9 0,4 Великий Новгород Новгородская область 6,3 71 5,9 0,4 Тамбов Тамбовская область 6,3 72 6,6 -0,3 Новороссийск Краснодарский край 6,3 73 - Нефтеюганск Ханты-Мансийский автономный округ 6,3 74 5,5 0,8 Балашиха Московская область 6,3 75 6,1 0,2 Королев Московская область 6,3 76 6,2 0,1 Невинномысск Ставропольский край 6,3 77 5,8 0,4 Нижний Новгород Нижегородская область 6,2 78 6,2 0,0 Уфа Башкортостан 6,2 79 - Мурино Ленинградская область 6,2 80 5,9 0,3 Новосибирск Новосибирская область 6,2 81 6,1 0,1 Волжский Волгоградская область 6,2 82 - Бузулук Оренбургская область 6,2 83 6,0 0,2 Новокузнецк Кемеровская область 6,2 84 6,1 0,1 Братск Иркутская область 6,2 85 7,3 -1,1 Нефтекамск Башкортостан 6,2 86 6,7 -0,5 Димитровград Ульяновская область 6,2 87 5,7 0,5 Иркутск Иркутская область 6,2 88 5,8 0,3 Тула Тульская область 6,1 89 6,3 -0,2 Пятигорск Ставропольский край 6,1 90 5,9 0,2 Ангарск Иркутская область 6,1 91 5,9 0,2 Екатеринбург Свердловская область 6,1 92 - Каменск-Уральский Свердловская область 6,1 93 - Белогорск Амурская область 6,1 94 5,7 0,4 Раменское Московская область 6,1 95 - Азов Ростовская область 6,1 96 6,8 -0,7 Коломна Московская область 6,1 97 - Новоуральск Свердловская область 6,0 98 5,8 0,2 Ульяновск Ульяновская область 6,0 99 5,6 0,4 Ковров Владимирская область 6,0 100 - Мичуринск Тамбовская область 6,0 101 5,6 0,4 Кострома Костромская область 6,0 102 5,7 0,3 Волгодонск Ростовская область 6,0 103 6,2 -0,3 Люберцы Московская область 5,9 104 3,9 2,0 Ногинск Московская область 5,9 105 - Елец Липецкая область 5,9 106 5,5 0,4 Петрозаводск Карелия 5,9 107 - Гатчина Ленинградская область 5,9 108 - Ноябрьск Ямало-Ненецкий автономный округ 5,9 109 6,0 -0,1 Томск Томская область 5,9 110 5,9 0,0 Псков Псковская область 5,9 111 4,8 1,0 Великие Луки Псковская область 5,8 112 5,5 0,3 Дзержинск Нижегородская область 5,8 113 5,2 0,6 Иваново Ивановская область 5,8 114 - Лобня Московская область 5,8 115 - Всеволожск Ленинградская область 5,8 116 5,8 0,0 Липецк Липецкая область 5,8 117 5,6 0,2 Подольск Московская область 5,8 118 5,5 0,3 Рыбинск Ярославская область 5,8 119 5,7 0,1 Вологда Вологодская область 5,8 120 5,8 0,0 Воронеж Воронежская область 5,8 121 5,6 0,2 Киров Кировская область 5,8 122 5,6 0,2 Курск Курская область 5,8 123 - Ялта Крым 5,8 124 5,7 0,1 Улан-Удэ Бурятия 5,8 125 - Симферополь Крым 5,8 126 - Биробиджан Еврейская автономная область 5,7 127 6,1 -0,4 Миасс Челябинская область 5,7 128 - Дмитров Московская область 5,7 129 5,6 0,1 Серпухов Московская область 5,7 130 - Жуковский Московская область 5,7 131 5,8 -0,1 Одинцово Московская область 5,7 132 - Кинешма Ивановская область 5,7 133 - Минеральные Воды Ставропольский край 5,6 134 5,5 0,1 Березники Пермский край 5,6 135 5,5 0,1 Самара Самарская область 5,6 136 6,1 -0,5 Энгельс Саратовская область 5,6 137 4,4 1,2 Ачинск Красноярский край 5,6 138 5,9 -0,3 Ухта Коми 5,6 139 - Воткинск Удмуртия 5,6 140 5,7 -0,1 Бийск Алтайский край 5,6 141 5,7 -0,1 Орел Орловская область 5,6 142 5,8 -0,2 Владивосток Приморский край 5,6 143 5,7 -0,1 Пермь Пермский край 5,6 144 - Серов Свердловская область 5,6 145 6,0 -0,4 Сыктывкар Коми 5,6 146 - Феодосия Крым 5,6 147 5,3 0,3 Электросталь Московская область 5,6 148 6,0 -0,5 Тверь Тверская область 5,5 149 5,2 0,3 Курган Курганская область 5,5 150 5,5 0,0 Ярославль Ярославская область 5,5 151 5,7 -0,2 Щёлково Московская область 5,5 152 6,0 -0,5 Мурманск Мурманская область 5,5 153 5,1 0,4 Рязань Рязанская область 5,5 154 5,4 0,1 Смоленск Смоленская область 5,5 155 5,3 0,2 Ростов-на-Дону Ростовская область 5,5 156 - Выборг Ленинградская область 5,4 157 - Черкесск Карачаево-Черкесия 5,4 158 - Керчь Крым 5,3 159 6,0 -0,7 Нижний Тагил Свердловская область 5,3 160 5,1 0,2 Брянск Брянская область 5,3 161 5,3 0,0 Арзамас Нижегородская область 5,3 162 - Камышин Волгоградская область 5,2 163 6,0 -0,8 Орехово-Зуево Московская область 5,2 164 4,7 0,4 Балаково Саратовская область 5,1 165 5,8 -0,7 Батайск Ростовская область 5,1 166 - Сарапул Волгоградская область 5,1 167 4,6 0,4 Волгоград Волгоградская область 5,0 168 - Магадан Магаданская область 5,0 169 4,9 0,1 Сызрань Самарская область 5,0 170 4,9 0,1 Таганрог Ростовская область 5,0 171 5,3 -0,3 Челябинск Челябинская область 5,0 172 6,2 -1,3 Новомосковск Тульская область 4,9 173 5,2 -0,3 Омск Омская область 4,9 174 4,8 0,1 Чита Забайкальский край 4,9 175 4,7 0,1 Астрахань Астраханская область 4,8 176 - Киселевск Кемеровская область 4,8 177 - Первоуральск Свердловская область 4,8 178 5,8 -1,1 Златоуст Челябинская область 4,7 179 4,9 -0,2 Клин Московская область 4,7 180 5,3 -0,6 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 4,7 181 5,4 -0,8 Прокопьевск Кемеровская область 4,6 182 - Якутск Якутия 4,6 183 - Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область 4,6 184 5,1 -0,6 Сергиев Посад Московская область 4,5 185 - Воркута Коми 4,3 186 5,5 -1,2 Воскресенск Московская область 4,3 187 4,7 -0,4 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 4,3 188 3,1 1,2 Пушкино Московская область 4,3 189 4,6 -0,3 Саратов Саратовская область 4,3 190 - Копейск Челябинская область 4,2 191 - - Белово Кемеровская область 4,2 192 5,4 -1,2 Норильск Красноярский край 4,2 193 - - Орск Оренбургская область 4,1 194 3 1,1 Рубцовск Алтайский край 4,1 195 3,9 0,1 Махачкала Дагестан 4 196 3,7 0,2 Новочеркасск Ростовская область 3,9 197 - - Свободный Амурская область 3,8 198 4,3 -0,5 Шахты Ростовская область 3,8 199 - - Каменск-Шахтинский Ростовская область 3,7 200 4,6 -0,9 Архангельск Архангельская область 3,7

Источник: Пресс-служба портала Domofond.ru