Самые чистые города России: рейтинг
Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают чистоту в своих районах, и составили рейтинг 200 городов России. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. Исследование показало, что по оценкам чистоты лидирует город Губкин (Белгородская область), а среди регионов лидерами стали Краснодарский край и Татарстан. В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах чуть выше среднего: на 6 баллов из 10. Разрыв в оценках между самым чистым и грязным городом за год уменьшился.
Обзор исследования
Респондентам предложили оценить утверждение «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности жителей чистотой районов и своевременностью вывоза мусора.
Средняя оценка по стране составила 6 баллов, что незначительно выше, чем в прошлом году (5,9 балла). При этом разрыв между самой высокой и самой низкой оценками уменьшился до 4,5 балла против 5,5 балла в 2018 году.
Самый чистый город — в Белгородской области, самые чистые регионы — Тюменская область и Краснодарский край
Самым чистым городом России, по мнению жителей, стал Губкин, расположенный в Белгородской области. Его чистоту горожане оценили в 8,2 балла, что на 2,2 балла выше среднего показателя по России. В прошлом году Губкин не вошел в исследование.
Второе место заняла столица Чеченской Республики — Грозный. Он набрал 8 баллов ровно, что на 0,4 балла больше, чем в прошлом году, и на 2 балла больше, чем в среднем по России. Также 8 баллов досталось Гурьевску (Калининградская область). В прошлом году этот город в исследовании не участвовал.
В десятку лидеров вошли два города Тюменской области (Тюмень и Нижневартовск) и два города Краснодарского края (Геленджик и Ейск). Тюмень и Нижневартовск набрали 7,9 и 7,7 балла соответственно, а Геленджик и Ейск — 7,8 и 7,7 балла. Наибольшую положительную динамику продемонстрировал Ейск, набравший 0,9 балла по сравнению с прошлым годом. Показатели Тюмени возросли за год на 0,6 балла.
10 городов России, жители которых поставили самую высокую оценку чистоте[1]
|
Место в рейтинге, 2019 г.
|
Баллы, 2018 г.
|
Динамика
|
Город
|
Регион
|
Баллы, 2019 г.
|
1
|
-
|
-
|
Губкин
|
Белгородская область
|
8,2
|
2
|
7,6
|
0,4
|
Грозный
|
Чечня
|
8
|
3
|
-
|
-
|
Гурьевск
|
Калининградская область
|
8
|
4
|
7,3
|
0,6
|
Тюмень
|
Тюменская область
|
7,9
|
5
|
7,6
|
0,2
|
Геленджик
|
Краснодарский край
|
7,8
|
6
|
8,0
|
-0,2
|
Саранск
|
Мордовия
|
7,8
|
7
|
7,4
|
0,3
|
Нижнекамск
|
Татарстан
|
7,7
|
8
|
7,5
|
0,2
|
Нижневартовск
|
Тюменская область
|
7,7
|
9
|
6,8
|
0,9
|
Ейск
|
Краснодарский край
|
7,7
|
10
|
-
|
-
|
Северск
|
Томская область
|
7,6
Жители Ростовской области недовольны чистотой в своих городах
Нижние строки в рейтинге чистоты заняли Архангельск и Каменск-Шахтинский, расположенный в Ростовской области. Они получили от местных жителей всего по 3,7 балла из 10 возможных, что на 2,3 балла ниже среднего показателя по России. Каменск-Шахтинский в прошлогоднем исследовании не участвовал, а вот оценка Архангельска упала: по сравнению с 2018 годом – почти на балл.
Ненамного лучше обстоят дела в городах Свободный (Амурская область) и Шахты (Ростовская область) — им поставили оценки в 3,8 балла. Жителей Свободного в прошлом году не опрашивали, а Шахты потеряли 0,5 балла.
В пятерку наиболее грязных городов России вошли сразу три города из Ростовской области — Каменск-Шахтинский, Шахты и Новочеркасск. Каменск-Шахтинский и вовсе делит с Архангельском последнее место рейтинга.
Также в десятку аутсайдеров вошли Махачкала (Дагестан), Орск (Оренбургская область), Рубцовск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Норильск (Красноярский край).
Города России, где жители менее всего довольны чистотой
|
Место в рейтинге, 2019 г.
|
Баллы, 2018 г.
|
Динамика
|
Город
|
Регион
|
Баллы, 2019 г.
|
200
|
4,6
|
-0,9
|
Архангельск
|
Архангельская область
|
3,7
|
199
|
-
|
-
|
Каменск-Шахтинский
|
Ростовская область
|
3,7
|
198
|
4,3
|
-0,5
|
Шахты
|
Ростовская область
|
3,8
|
197
|
-
|
-
|
Свободный
|
Амурская область
|
3,8
|
196
|
3,7
|
0,2
|
Новочеркасск
|
Ростовская область
|
3,9
|
195
|
3,9
|
0,1
|
Махачкала
|
Дагестан
|
4
|
194
|
3
|
1,1
|
Рубцовск
|
Алтайский край
|
4,1
|
193
|
-
|
-
|
Орск
|
Оренбургская область
|
4,1
|
192
|
5,4
|
-1,2
|
Норильск
|
Красноярский край
|
4,2
|
191
|
-
|
-
|
Белово
|
Кемеровская область
|
4,2
Оценка чистоты в городах-миллионерах
Москва возглавила рейтинг самых чистых городов-миллионеров. Столичные жители оценили чистоту в 7,4 балла, что почти на 1,5 балла выше среднероссийского. За год показатель Москвы вырос на полбалла.
Второе место занял Краснодар с 6,9 балла (это на 0,2 балла ниже, чем в 2018-м), а третье — Казань, столица Татарстана. Ее показатели улучшились за год на 0,4 балла.
Меньше всего повезло жителям Омска: они оценивают чистоту своего города лишь в 4,9 балла, что на 0,3 балла ниже прошлогодних цифр. Чуть лучше ситуация в Челябинске и Волгограде — они набрали по 5 баллов каждый. Но по сравнению с прошлым годом Волгоград улучшил свой показатель на 0,4 балла, а Челябинск — ухудшил на 0,3 балла.
Рейтинг городов-миллионеров по уровню чистоты
|
Место в рейтинге, 2019 г.
|
Баллы, 2018 г.
|
Динамика
|
Город
|
Регион
|
Баллы, 2019 г.
|
13
|
6,9
|
0,5
|
Москва
|
Москва
|
7,4
|
33
|
7,1
|
-0,2
|
Краснодар
|
Краснодарский край
|
6,9
|
36
|
6,4
|
0,4
|
Казань
|
Татарстан
|
6,8
|
51
|
6,4
|
0
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
6,4
|
58
|
5,5
|
0,9
|
Красноярск
|
Красноярский край
|
6,4
|
75
|
5,8
|
0,4
|
Нижний Новгород
|
Нижегородская область
|
6,2
|
76
|
6,2
|
0
|
Уфа
|
Башкортостан
|
6,2
|
77
|
5,9
|
0,3
|
Новосибирск
|
Новосибирская область
|
6,2
|
88
|
5,9
|
0,2
|
Екатеринбург
|
Свердловская область
|
6,1
|
117
|
5,8
|
0
|
Воронеж
|
Воронежская область
|
5,8
|
132
|
5,5
|
0,1
|
Самара
|
Самарская область
|
5,6
|
141
|
5,7
|
-0,1
|
Пермь
|
Пермский край
|
5,6
|
153
|
5,3
|
0,2
|
Ростов-на-Дону
|
Ростовская область
|
5,5
|
166
|
5,3
|
-0,3
|
Челябинск
|
Челябинская область
|
5
|
169
|
4,6
|
0,4
|
Волгоград
|
Волгоградская область
|
5
|
171
|
5,2
|
-0,3
|
Омск
|
Омская область
|
4,9
Рейтинг 200 городов России по чистоте (по оценке местных жителей)
|
Место в рейтинге в 2019 г.
|
Баллы, 2018 г.
|
Динамика
|
Город
|
Регион
|
Баллы, 2019 г.
|
1
|
|
-
|
Губкин
|
Белгородская область
|
8,2
|
2
|
7,6
|
0,4
|
Грозный
|
Чечня
|
8,0
|
3
|
|
-
|
Гурьевск
|
Калининградская область
|
8,0
|
4
|
7,3
|
0,6
|
Тюмень
|
Тюменская область
|
7,9
|
5
|
7,6
|
0,2
|
Геленджик
|
Краснодарский край
|
7,8
|
6
|
8,0
|
-0,2
|
Саранск
|
Мордовия
|
7,8
|
7
|
7,4
|
0,3
|
Нижнекамск
|
Татарстан
|
7,7
|
8
|
7,5
|
0,2
|
Нижневартовск
|
Тюменская область
|
7,7
|
9
|
6,8
|
0,9
|
Ейск
|
Краснодарский край
|
7,7
|
10
|
|
-
|
Северск
|
Томская область
|
7,6
|
11
|
6,9
|
0,7
|
Муром
|
Владимирская область
|
7,6
|
12
|
7,6
|
-0,1
|
Набережные Челны
|
Татарстан
|
7,5
|
13
|
7,7
|
-0,3
|
Армавир
|
Краснодарский край
|
7,4
|
14
|
6,9
|
0,5
|
Москва
|
Москва
|
7,4
|
15
|
8,0
|
-0,6
|
Сургут
|
Тюменская область
|
7,4
|
16
|
7,7
|
-0,3
|
Майкоп
|
Адыгея
|
7,4
|
17
|
7,6
|
-0,2
|
Альметьевск
|
Татарстан
|
7,4
|
18
|
6,8
|
0,5
|
Белгород
|
Белгородская область
|
7,3
|
19
|
6,9
|
0,4
|
Чебоксары
|
Чувашия
|
7,3
|
20
|
6,5
|
0,8
|
Ставрополь
|
Ставропольский край
|
7,3
|
21
|
|
-
|
Реутов
|
Московская область
|
7,2
|
22
|
7,4
|
-0,3
|
Сочи
|
Краснодарский край
|
7,1
|
23
|
8,1
|
-1,0
|
Анапа
|
Краснодарский край
|
7,1
|
24
|
|
-
|
Новочебоксарск
|
Чувашия
|
7,1
|
25
|
6,9
|
0,1
|
Владимир
|
Владимирская область
|
7,0
|
26
|
6,8
|
0,2
|
Чехов
|
Московская область
|
7,0
|
27
|
|
-
|
Долгопрудный
|
Московская область
|
7,0
|
28
|
6,7
|
0,3
|
Мытищи
|
Московская область
|
7,0
|
29
|
6,5
|
0,5
|
Обнинск
|
Калужская область
|
7,0
|
30
|
|
-
|
Евпатория
|
Крым
|
6,9
|
31
|
6,6
|
0,3
|
Калининград
|
Калининградская область
|
6,9
|
32
|
6,9
|
0,0
|
Салават
|
Башкортостан
|
6,9
|
33
|
7,1
|
-0,2
|
Краснодар
|
Краснодарский край
|
6,9
|
34
|
6,9
|
0,0
|
Абакан
|
Хакасия
|
6,9
|
35
|
5,4
|
1,5
|
Видное
|
Московская область
|
6,9
|
36
|
6,2
|
0,6
|
Красногорск
|
Московская область
|
6,8
|
37
|
6,4
|
0,4
|
Казань
|
Татарстан
|
6,8
|
38
|
5,6
|
1,2
|
Владикавказ
|
Северная Осетия-Алания
|
6,8
|
39
|
|
-
|
Глазов
|
Удмуртия
|
6,8
|
40
|
|
-
|
Ивантеевка
|
Московская область
|
6,8
|
41
|
6,5
|
0,3
|
Химки
|
Московская область
|
6,8
|
42
|
6,3
|
0,4
|
Йошкар-Ола
|
Марий Эл
|
6,7
|
43
|
6,7
|
0,0
|
Старый Оскол
|
Белгородская область
|
6,7
|
44
|
|
-
|
Ханты-Мансийск
|
Ханты-Мансийский автономный округ
|
6,7
|
45
|
6,3
|
0,4
|
Барнаул
|
Алтайский край
|
6,7
|
46
|
7,1
|
-0,5
|
Оренбург
|
Оренбургская область
|
6,6
|
47
|
|
-
|
Кудрово
|
Ленинградская область
|
6,6
|
48
|
7,1
|
-0,6
|
Стерлитамак
|
Башкортостан
|
6,5
|
49
|
|
-
|
Бердск
|
Новосибирская область
|
6,5
|
50
|
|
-
|
Михайловск
|
Ставропольский край
|
6,5
|
51
|
6,7
|
-0,2
|
Тольятти
|
Самарская область
|
6,5
|
52
|
6,4
|
0,1
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
6,5
|
53
|
7,0
|
-0,5
|
Благовещенск
|
Амурская область
|
6,5
|
54
|
6,0
|
0,5
|
Магнитогорск
|
Челябинская область
|
6,5
|
55
|
6,2
|
0,2
|
Кемерово
|
Кемеровская область
|
6,4
|
56
|
6,1
|
0,3
|
Пенза
|
Пензенская область
|
6,4
|
57
|
|
-
|
Туапсе
|
Краснодарский край
|
6,4
|
58
|
5,5
|
0,9
|
Красноярск
|
Красноярский край
|
6,4
|
59
|
5,4
|
1,0
|
Ессентуки
|
Ставропольский край
|
6,4
|
60
|
7,8
|
-1,4
|
Домодедово
|
Московская область
|
6,4
|
61
|
6,5
|
-0,1
|
Череповец
|
Вологодская область
|
6,4
|
62
|
7,0
|
-0,6
|
Северодвинск
|
Архангельская область
|
6,4
|
63
|
5,9
|
0,5
|
Хабаровск
|
Хабаровский край
|
6,4
|
64
|
6,3
|
0,1
|
Ижевск
|
Удмуртия
|
6,4
|
65
|
|
-
|
Новый Уренгой
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
6,3
|
66
|
|
-
|
Севастополь
|
Крым
|
6,3
|
67
|
|
-
|
Новокуйбышевск
|
Самарская область
|
6,3
|
68
|
6,2
|
0,1
|
Калуга
|
Калужская область
|
6,3
|
69
|
6,9
|
-0,6
|
Нальчик
|
Кабардино-Балкария
|
6,3
|
70
|
5,9
|
0,4
|
Великий Новгород
|
Новгородская область
|
6,3
|
71
|
5,9
|
0,4
|
Тамбов
|
Тамбовская область
|
6,3
|
72
|
6,6
|
-0,3
|
Новороссийск
|
Краснодарский край
|
6,3
|
73
|
|
-
|
Нефтеюганск
|
Ханты-Мансийский автономный округ
|
6,3
|
74
|
5,5
|
0,8
|
Балашиха
|
Московская область
|
6,3
|
75
|
6,1
|
0,2
|
Королев
|
Московская область
|
6,3
|
76
|
6,2
|
0,1
|
Невинномысск
|
Ставропольский край
|
6,3
|
77
|
5,8
|
0,4
|
Нижний Новгород
|
Нижегородская область
|
6,2
|
78
|
6,2
|
0,0
|
Уфа
|
Башкортостан
|
6,2
|
79
|
|
-
|
Мурино
|
Ленинградская область
|
6,2
|
80
|
5,9
|
0,3
|
Новосибирск
|
Новосибирская область
|
6,2
|
81
|
6,1
|
0,1
|
Волжский
|
Волгоградская область
|
6,2
|
82
|
|
-
|
Бузулук
|
Оренбургская область
|
6,2
|
83
|
6,0
|
0,2
|
Новокузнецк
|
Кемеровская область
|
6,2
|
84
|
6,1
|
0,1
|
Братск
|
Иркутская область
|
6,2
|
85
|
7,3
|
-1,1
|
Нефтекамск
|
Башкортостан
|
6,2
|
86
|
6,7
|
-0,5
|
Димитровград
|
Ульяновская область
|
6,2
|
87
|
5,7
|
0,5
|
Иркутск
|
Иркутская область
|
6,2
|
88
|
5,8
|
0,3
|
Тула
|
Тульская область
|
6,1
|
89
|
6,3
|
-0,2
|
Пятигорск
|
Ставропольский край
|
6,1
|
90
|
5,9
|
0,2
|
Ангарск
|
Иркутская область
|
6,1
|
91
|
5,9
|
0,2
|
Екатеринбург
|
Свердловская область
|
6,1
|
92
|
|
-
|
Каменск-Уральский
|
Свердловская область
|
6,1
|
93
|
|
-
|
Белогорск
|
Амурская область
|
6,1
|
94
|
5,7
|
0,4
|
Раменское
|
Московская область
|
6,1
|
95
|
|
-
|
Азов
|
Ростовская область
|
6,1
|
96
|
6,8
|
-0,7
|
Коломна
|
Московская область
|
6,1
|
97
|
|
-
|
Новоуральск
|
Свердловская область
|
6,0
|
98
|
5,8
|
0,2
|
Ульяновск
|
Ульяновская область
|
6,0
|
99
|
5,6
|
0,4
|
Ковров
|
Владимирская область
|
6,0
|
100
|
|
-
|
Мичуринск
|
Тамбовская область
|
6,0
|
101
|
5,6
|
0,4
|
Кострома
|
Костромская область
|
6,0
|
102
|
5,7
|
0,3
|
Волгодонск
|
Ростовская область
|
6,0
|
103
|
6,2
|
-0,3
|
Люберцы
|
Московская область
|
5,9
|
104
|
3,9
|
2,0
|
Ногинск
|
Московская область
|
5,9
|
105
|
|
-
|
Елец
|
Липецкая область
|
5,9
|
106
|
5,5
|
0,4
|
Петрозаводск
|
Карелия
|
5,9
|
107
|
|
-
|
Гатчина
|
Ленинградская область
|
5,9
|
108
|
|
-
|
Ноябрьск
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
5,9
|
109
|
6,0
|
-0,1
|
Томск
|
Томская область
|
5,9
|
110
|
5,9
|
0,0
|
Псков
|
Псковская область
|
5,9
|
111
|
4,8
|
1,0
|
Великие Луки
|
Псковская область
|
5,8
|
112
|
5,5
|
0,3
|
Дзержинск
|
Нижегородская область
|
5,8
|
113
|
5,2
|
0,6
|
Иваново
|
Ивановская область
|
5,8
|
114
|
|
-
|
Лобня
|
Московская область
|
5,8
|
115
|
|
-
|
Всеволожск
|
Ленинградская область
|
5,8
|
116
|
5,8
|
0,0
|
Липецк
|
Липецкая область
|
5,8
|
117
|
5,6
|
0,2
|
Подольск
|
Московская область
|
5,8
|
118
|
5,5
|
0,3
|
Рыбинск
|
Ярославская область
|
5,8
|
119
|
5,7
|
0,1
|
Вологда
|
Вологодская область
|
5,8
|
120
|
5,8
|
0,0
|
Воронеж
|
Воронежская область
|
5,8
|
121
|
5,6
|
0,2
|
Киров
|
Кировская область
|
5,8
|
122
|
5,6
|
0,2
|
Курск
|
Курская область
|
5,8
|
123
|
|
-
|
Ялта
|
Крым
|
5,8
|
124
|
5,7
|
0,1
|
Улан-Удэ
|
Бурятия
|
5,8
|
125
|
|
-
|
Симферополь
|
Крым
|
5,8
|
126
|
|
-
|
Биробиджан
|
Еврейская автономная область
|
5,7
|
127
|
6,1
|
-0,4
|
Миасс
|
Челябинская область
|
5,7
|
128
|
|
-
|
Дмитров
|
Московская область
|
5,7
|
129
|
5,6
|
0,1
|
Серпухов
|
Московская область
|
5,7
|
130
|
|
-
|
Жуковский
|
Московская область
|
5,7
|
131
|
5,8
|
-0,1
|
Одинцово
|
Московская область
|
5,7
|
132
|
|
-
|
Кинешма
|
Ивановская область
|
5,7
|
133
|
|
-
|
Минеральные Воды
|
Ставропольский край
|
5,6
|
134
|
5,5
|
0,1
|
Березники
|
Пермский край
|
5,6
|
135
|
5,5
|
0,1
|
Самара
|
Самарская область
|
5,6
|
136
|
6,1
|
-0,5
|
Энгельс
|
Саратовская область
|
5,6
|
137
|
4,4
|
1,2
|
Ачинск
|
Красноярский край
|
5,6
|
138
|
5,9
|
-0,3
|
Ухта
|
Коми
|
5,6
|
139
|
|
-
|
Воткинск
|
Удмуртия
|
5,6
|
140
|
5,7
|
-0,1
|
Бийск
|
Алтайский край
|
5,6
|
141
|
5,7
|
-0,1
|
Орел
|
Орловская область
|
5,6
|
142
|
5,8
|
-0,2
|
Владивосток
|
Приморский край
|
5,6
|
143
|
5,7
|
-0,1
|
Пермь
|
Пермский край
|
5,6
|
144
|
|
-
|
Серов
|
Свердловская область
|
5,6
|
145
|
6,0
|
-0,4
|
Сыктывкар
|
Коми
|
5,6
|
146
|
|
-
|
Феодосия
|
Крым
|
5,6
|
147
|
5,3
|
0,3
|
Электросталь
|
Московская область
|
5,6
|
148
|
6,0
|
-0,5
|
Тверь
|
Тверская область
|
5,5
|
149
|
5,2
|
0,3
|
Курган
|
Курганская область
|
5,5
|
150
|
5,5
|
0,0
|
Ярославль
|
Ярославская область
|
5,5
|
151
|
5,7
|
-0,2
|
Щёлково
|
Московская область
|
5,5
|
152
|
6,0
|
-0,5
|
Мурманск
|
Мурманская область
|
5,5
|
153
|
5,1
|
0,4
|
Рязань
|
Рязанская область
|
5,5
|
154
|
5,4
|
0,1
|
Смоленск
|
Смоленская область
|
5,5
|
155
|
5,3
|
0,2
|
Ростов-на-Дону
|
Ростовская область
|
5,5
|
156
|
|
-
|
Выборг
|
Ленинградская область
|
5,4
|
157
|
|
-
|
Черкесск
|
Карачаево-Черкесия
|
5,4
|
158
|
|
-
|
Керчь
|
Крым
|
5,3
|
159
|
6,0
|
-0,7
|
Нижний Тагил
|
Свердловская область
|
5,3
|
160
|
5,1
|
0,2
|
Брянск
|
Брянская область
|
5,3
|
161
|
5,3
|
0,0
|
Арзамас
|
Нижегородская область
|
5,3
|
162
|
|
-
|
Камышин
|
Волгоградская область
|
5,2
|
163
|
6,0
|
-0,8
|
Орехово-Зуево
|
Московская область
|
5,2
|
164
|
4,7
|
0,4
|
Балаково
|
Саратовская область
|
5,1
|
165
|
5,8
|
-0,7
|
Батайск
|
Ростовская область
|
5,1
|
166
|
|
-
|
Сарапул
|
Волгоградская область
|
5,1
|
167
|
4,6
|
0,4
|
Волгоград
|
Волгоградская область
|
5,0
|
168
|
|
-
|
Магадан
|
Магаданская область
|
5,0
|
169
|
4,9
|
0,1
|
Сызрань
|
Самарская область
|
5,0
|
170
|
4,9
|
0,1
|
Таганрог
|
Ростовская область
|
5,0
|
171
|
5,3
|
-0,3
|
Челябинск
|
Челябинская область
|
5,0
|
172
|
6,2
|
-1,3
|
Новомосковск
|
Тульская область
|
4,9
|
173
|
5,2
|
-0,3
|
Омск
|
Омская область
|
4,9
|
174
|
4,8
|
0,1
|
Чита
|
Забайкальский край
|
4,9
|
175
|
4,7
|
0,1
|
Астрахань
|
Астраханская область
|
4,8
|
176
|
|
-
|
Киселевск
|
Кемеровская область
|
4,8
|
177
|
|
-
|
Первоуральск
|
Свердловская область
|
4,8
|
178
|
5,8
|
-1,1
|
Златоуст
|
Челябинская область
|
4,7
|
179
|
4,9
|
-0,2
|
Клин
|
Московская область
|
4,7
|
180
|
5,3
|
-0,6
|
Петропавловск-Камчатский
|
Камчатский край
|
4,7
|
181
|
5,4
|
-0,8
|
Прокопьевск
|
Кемеровская область
|
4,6
|
182
|
|
-
|
Якутск
|
Якутия
|
4,6
|
183
|
|
-
|
Ленинск-Кузнецкий
|
Кемеровская область
|
4,6
|
184
|
5,1
|
-0,6
|
Сергиев Посад
|
Московская область
|
4,5
|
185
|
|
-
|
Воркута
|
Коми
|
4,3
|
186
|
5,5
|
-1,2
|
Воскресенск
|
Московская область
|
4,3
|
187
|
4,7
|
-0,4
|
Комсомольск-на-Амуре
|
Хабаровский край
|
4,3
|
188
|
3,1
|
1,2
|
Пушкино
|
Московская область
|
4,3
|
189
|
4,6
|
-0,3
|
Саратов
|
Саратовская область
|
4,3
|
190
|
|
-
|
Копейск
|
Челябинская область
|
4,2
|
191
|
-
|
-
|
Белово
|
Кемеровская область
|
4,2
|
192
|
5,4
|
-1,2
|
Норильск
|
Красноярский край
|
4,2
|
193
|
-
|
-
|
Орск
|
Оренбургская область
|
4,1
|
194
|
3
|
1,1
|
Рубцовск
|
Алтайский край
|
4,1
|
195
|
3,9
|
0,1
|
Махачкала
|
Дагестан
|
4
|
196
|
3,7
|
0,2
|
Новочеркасск
|
Ростовская область
|
3,9
|
197
|
-
|
-
|
Свободный
|
Амурская область
|
3,8
|
198
|
4,3
|
-0,5
|
Шахты
|
Ростовская область
|
3,8
|
199
|
-
|
-
|
Каменск-Шахтинский
|
Ростовская область
|
3,7
|
200
|
4,6
|
-0,9
|
Архангельск
|
Архангельская область
|
3,7
Источник: Пресс-служба портала Domofond.ru