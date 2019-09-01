Полуфиналисты «Цифрового прорыва» разработают образовательный курс по искусственному интеллекту для регионов

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Три команды-победители московского полуфинала конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» — были награждены поездкой в Сочи, организованной совместно с фондом «Цифровая долина Сочи».

Команды, работавшие над цифровыми решениями в номинации «Государственное управление», были отобраны фондом по итогам столичного хакатона.

В рамках поездки участники обсудили с руководством фонда вопросы дальнейшего развития и тиражирования их проектов. «Цифровая долина Сочи» также намерена совместно с победителями разработать образовательный курс по искусственному интеллекту для представителей региональных органов государственной власти.

«В ходе полуфинала хакатона участники представили интересные и перспективные проекты. Однако общая проблема таких инициатив — это вопросы тиражирования и внедрения продуктов. Поэтому в ходе стратсессии мы обсудили, с какими трудностями они могут столкнуться в дальнейшем и какие механизмы и инструменты есть, чтобы их преодолеть. Мы хотели бы и в будущем поддерживать, и совместно работать с этими командами. В частности, мы приняли решение сделать образовательный курс по искусственному интеллекту для госслужащих в регионах. Уверен, что у нас получится интересный продукт, а участники хакатона смогут поделиться своим опытом и наработками», — отметил Антон Немкин,президент фонда «Цифровая долина Сочи».

Столичный этап хакатона «Цифровой прорыв» прошел в Москве 27-28 июля. По его итогам в номинации «Государственное управление» победителями стали следующие проекты, команды которых посетили Сочи:

«Цифровой бизнес-омбудсмен» – сервис «одного окна», который дает возможность получить инструкции, как взаимодействовать с органами власти и сервисами инфраструктурных организаций в контексте различных жизненных ситуаций граждан. Автор проекта — команда COS.

Сервис по геоаналитике на основе отзывов дает возможность городским властям определять потенциальные точки развития каждого района города, а также идентифицировать проблемы на основе отзывов и постов в социальных сетях. Автор проекта — команда Data Studio.

Проект RootLead – разработка механизма автоматизации любых бизнес-процессов без привязки к конкретным информационным системам. Автор проекта — команда Dev Leaders.

«Идея без реализации — ничто, и этому принципу мы следуем с самого первого дня конкурса. Наша основная цель — не просто найти перспективных специалистов, но и создать условия для развития их проектов. Не случайно с командами работают как технические, так и отраслевые эксперты, которые помогают приблизить продукт к условиям рынка и не увлечься разработкой ради разработки. Уверен, что с поддержкой фонда «Цифровая долина Сочи» команды смогут пройти путь от прототипа до реального продукта», — отметил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Финал конкурса «Цифровой прорыв» пройдет в Казани с 27 по 29 сентября. По итогам хакатона будут выявлены победители, которые смогут запустить собственный бизнес, получить работу в крупнейших компаниях страны, выиграть 500 000 рублей для команды и получить грант Фонда содействия инновациям на развитие своих проектов. Также победители получат возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж».

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как Госкорпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС».

Источник: Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»