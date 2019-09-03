Владимир Синяговский: Всем бы селам такую школу!

/В России/

Депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский побывал в небугской школе № 25, которая вошла в четверку так называемых «Точек роста» в Туапсинском районе, то есть площадкой для реализации государственной программы «Современная школа».

Он побывал в учебных кабинетах, открытых по программе современные кабинеты технологии, ОБЖ и физкультуры.

Вместе со школьным активом Владимир Синяговский принял участие в мероприятии, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом, который в этом году проводился под знаком 15-летия трагических событий в Беслане.

Владимир Ильич долго общался с учащимися. Разговор касался, конечно, будущего ребят, их стремлений к новой жизни. Шла речь и о безопасности, о том, что сегодня крайне важно быть бдительными и осторожными.

В ходе заседания совета самоуправления ребята подготовили спецвыпуск газеты и написали обращение к молодежи района о том, как важно беречь мир. Затем депутат и школьники в небо выпустили белые шары с бумажными журавликами в память о детях Беслана.

- Каждый раз приезжая Туапсинский район, знакомлюсь с новыми объектами образования, здравоохранения, производства и других сфер инфраструктуры, - подвел итог рабочего визита Владимир Синяговский. – И каждый раз приятно видеть, что по всем направлениям в муниципалитете идет планомерная и целенаправленная работа. Без надрыва, без гонки люди просто качественно и ответственно делают свое дело. И мне хотелось бы сказать спасибо за такой стиль работы и результаты главе района Анатолию Русину. Ну, а со своей стороны буду делать все, чтобы помогать муниципалитету, решать вопросы наших избирателей. Ведь всегда хочется поддержать тех, кто стремится к лучшему, кто работает.