Региональные фонды защиты дольщиков созданы уже в 12 субъектах РФ

/В России/

Такие данные на заседании Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям привел заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

«В 12 регионах созданы фонды [защиты дольщиков]», — приводит ТАСС слова Никиты Стасишина из стенограммы заседания.

Недавно вице-премьер Виталий Мутко заявил, что фонды помощи дольщикам намерены создавать не все регионы, и в таком случае единственным вариантом достройки проблемных объектов станет привлечение федерального фонда.

По его словам, Кабмин проконтролирует завершение долгостроев в регионах, которые решают проблему обманутых дольщиков без участия федеральных средств. Ранее Правительство РФ также приняло решение выделить 16 млрд руб. 35 регионам с наименьшим количеством долгостроев.

Долгострои зарегистрированы в 75 регионах России. Всего в стране насчитывается 3 274 проблемных дома общей площадью 16,87 млн кв. м.

Полностью решить проблему обманутых дольщиков в России Минстрой планирует за пять-шесть ближайших лет.

Напомним, что региональные фонды защиты дольщиков, нацеленные на достройку проблемных объектов и в ряде случаев софинансируемые за счет федерального и региональных бюджетов, создаются в разных субъектах РФ в соответствии со 151-ФЗ, принятым и вступившем в силу минувшим летом.

Как информировал портал ЕРЗ.РФ, подобные структуры уже созданы в Челябинской, Ленинградской, Калининградской областях, а также в Ставропольском крае и Москве. Причем столичный фонд защиты дольщиков будет привлекать исключительно деньги городской казны.

Источник: https://erzrf.ru/news/regionalnyye-fondy-zashchity-dolshchikov-sozdany-uzhe-v-12-subyektakh-rf